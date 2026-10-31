Club Brugge scoort aan de lopende band, maar één hardnekkig probleem blijft knagen

Club Brugge heeft 27 op 30. Blauw-zwart blijft uitstekend presteren in de Jupiler Pro League, maar toch is er een klein werkpuntje. De Bruggelingen slikten op bezoek bij Zulte Waregem opnieuw twee tegendoelpunten en konden zo voor de derde competitiewedstrijd op rij geen clean sheet voorleggen. Een kleine smet op een voorlopig bijzonder sterke reeks.

Voor de pauze waren de bezoekers heer en meester in de Elindus Arena. Club Brugge vond maar liefst vier keer de weg naar het doel van Gabriël. Vetlesen, Forbs, Tresoldi en Vanaken zorgden dan ook voor een comfortabele 1-4-ruststand.

Toch moest blauw-zwart ook een tegentreffer slikken. Hedl stond bij de eerste tegentreffer helemaal vrij aan de tweede paal en kon zo eenvoudig binnentikken.

Na de pauze kwam de thuisploeg met meer grinta uit de kleedkamer. Club schakelde een versnelling lager en Hedl kon met zijn tweede van de avond de achterstand nog verkleinen tot 2-4. De overwinning kwam uiteindelijk niet meer in gevaar, maar opnieuw bleef de nul niet op het scorebord staan. De laatste Brugse clean sheet in de Jupiler Pro League dateert ondertussen al van 20 september, toen KRC Genk met 3-0 werd verslagen.

Leko blijft ondanks tegendoelpunten tevreden

Ivan Leko kon na afloop vooral terugblikken op een sterke prestatie van zijn ploeg. De Kroatische trainer vond niet dat Club na de tweede tegentreffer in de problemen kwam, al had hij liever gezien dat zijn spelers de wedstrijd zonder extra tegendoelpunt uitspeelden.

"We kregen een naïef tegendoelpunt bij de 2-4. Dat maakte de wedstrijd nog iets moeilijker, maar we bleven kalm en controleerden de wedstrijd. Uiteindelijk hadden we nog de kans om een vijfde doelpunt te maken. Ik ben tevreden over deze prestatie", vertelde Leko na afloop.



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Mechele baalt van tegendoelpunten

Wie uiteraard graag de nul had gehouden, was Brandon Mechele. De ervaren verdediger hecht veel belang aan clean sheets en zag zijn ploeg opnieuw twee doelpunten slikken.

"Het is jammer dat we twee tegendoelpunten slikken. Die eerste goal van Hedl valt ongelukkig. Gelukkig scoren we snel opnieuw en konden we daarna doorduwen", blikte Mechele terug.

Ook bij de tweede treffer van diezelfde Hedl liep het achterin niet helemaal goed. Een onoplettendheid bij het verdedigingsduo Mechele-Spileers gaf de aanvaller opnieuw de kans om toe te slaan. Mechele steekt niet onder stoelen of banken dat hij liever met een clean sheet van het veld was gestapt.

"Helaas lukt het niet om de nul te houden. Als verdediger ben ik daar wel mee bezig, want daarvoor staan we er. Gelukkig scoren we zelf wel veel", besluit Mechele.