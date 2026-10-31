Reactie Van Ajax-flop tot Brugse uitblinker: Carlos Forbs geeft krachtig signaal af richting Nederlandse critici

Robbie Maes vanuit Zulte Waregem
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Van Ajax-flop tot Brugse uitblinker: Carlos Forbs geeft krachtig signaal af richting Nederlandse critici
Foto: © Photonews

Club Brugge lijkt helemaal klaar voor de Champions League-clash met PSV. De landskampioen boekte vrijdagavond een overtuigende 2-4-zege op het veld van Zulte Waregem en tankte zo vertrouwen voor de belangrijke Europese afspraak van komende woensdag in Eindhoven. Een van de uitblinkers? Opnieuw Carlos Forbs, die zijn uitstekende vorm nog maar eens onderstreepte.

Dit lijkt het seizoen van Carlos Forbs en Nicolo Tresoldi te worden. De twee aanvallers verkeren in bloedvorm en lieten dat vrijdagavond opnieuw zien. Zowel Forbs als Tresoldi scoorde tegen Zulte Waregem. Daarmee bevestigden ze nog maar eens dat ze niet alleen op het Europese toneel hun mannetje kunnen staan, maar ook in de Belgische competitie het verschil maken.

Woensdag wacht Club Brugge een bezoek aan PSV. De Nederlandse kampioen heeft voorlopig vier punten verzameld in de Champions League, terwijl blauw-zwart al aan zes punten zit. Er staat dus heel wat op het spel voor beide ploegen. Toch is het duel voor één Bruggeling mogelijk nog net iets specialer dan voor de rest van de selectie.

Forbs wil verleden bij Ajax achter zich laten

Voor Carlos Forbs wordt het immers een terugkeer naar Nederland. De Portugese flankaanvaller speelde eerder voor Ajax, maar zijn passage in Amsterdam werd niet bepaald een succesverhaal. Na 38 optredens kon hij de hoge verwachtingen niet helemaal inlossen. In de Nederlandse media werd zijn periode bij de Amsterdammers dan ook geregeld als een mislukking bestempeld.

Dat staat in schril contrast met wat Forbs momenteel bij Club Brugge laat zien. De Portugees vond in Jan Breydel duidelijk zijn draai en groeide uit tot een belangrijke aanvallende kracht. In 64 wedstrijden voor blauw-zwart zit hij ondertussen aan 15 doelpunten en 20 assists. Ook tegen Zulte Waregem was hij opnieuw beslissend.

Trainer Ivan Leko begrijpt dan ook niet helemaal waarom Forbs in Nederland niet kon doorbreken. "Ik weet niet waarom het voor Carlos in Nederland niet gelukt is. Hij is zéér blij hier en dat is voor mij het belangrijkste: dat hij plezier heeft op training en tijdens de wedstrijden.

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"Ik ben heel blij dat hij in mijn ploeg zit. Hopelijk laat hij komende woensdag de beste versie van zichzelf zien", vertelde Leko na afloop van de wedstrijd tegen Zulte Waregem.

Forbs krijgt dus meteen de kans om zich opnieuw te tonen op Nederlandse bodem. En met zijn huidige vorm heeft de Portugese aanvaller alvast redenen genoeg om met vertrouwen naar Eindhoven af te reizen.

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