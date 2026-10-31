Met bloed, zweet en tranen: Union SG blijft ook met tien ongeslagen

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Met bloed, zweet en tranen: Union SG blijft ook met tien ongeslagen
Foto: © Photonews

Het was geen makkelijke wedstrijd voor Union SG, maar ook op bezoek bij Beveren hebben ze hun ongeslagen status weten te behouden. Door de 1-2 zege hebben ze nu 26 op 30 in de stand en zetten ze ook druk op KAA Gent, dat zondag nog in actie komt.

Alle grote kansen waren voor SK Beveren in de eerste helft, maar op slag van rust konden de Brusselaars alsnog op voorsprong komen tegen de Wase Leeuwen. Zeneli probeerde het en plots kwam Patris opduiken om de 0-1 onder Schenk binnen te schuiven.

Aquino pakt snel rood na de rust

Beterschap na de pauze? Dat was het plan van Union SG, dat met Aquino als nieuwe naam tussen de lijnen een nieuw elan wilde zoeken. Na een fout op Kaboré moet de invaller na drie minuten al meteen met rood van het veld.

De VAR had er een paar minuten voor nodig, maar al bij al terecht. En dus moesten de Brusselaars plots nog een helft overleven met tien man - niet meteen waar je op hoopt voor toch alweer een belangrijk Europees duel in de midweek.

Union SG pakt 26 op 30

Gelukkig voor Union SG kon het snel 0-2 op voorsprong komen via Guilherme Smith, waardoor ze toch een extra buffer hadden. Verschueren maakte snel de aansluitingstreffer, waardoor we nog een spannend halfuur kregen.


Daarin werd niet meer gescoord, waardoor Union SG met de drie punten naar huis mocht en zo ongeslagen blijft in de stand. Donderdag op bezoek bij Celta de Vigo zal het alweer een stapje beter moeten gaan worden. 

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