Moet Vitor Bruno vrezen voor ontslag? Johan Boskamp snoeihard voor Anderlecht-coach

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Moet Vitor Bruno vrezen voor ontslag? Johan Boskamp snoeihard voor Anderlecht-coach
Foto: © photonews

De druk op Vitor Bruno bij Anderlecht blijft toenemen. Na de zware nederlaag tegen KAA Gent kwam de Portugese coach deze week op zijn persconferentie met een persoonlijke anekdote over zijn kinderen, die volgens hem geraakt worden door de kritiek op hun vader.

Johan Boskamp heeft daar weinig begrip voor. De Nederlander vindt dat Bruno zijn gezin buiten het voetbaldebat moet houden en reageert bijzonder scherp op de uitspraken van de Anderlecht-trainer.

Bij Het Belang van Limburg laat Boskamp er geen twijfel over bestaan. “Ik zie maar één huilend kind bij Anderlecht en dat is Bruno zelf”, klinkt het.

Volgens hem hoort kritiek nu eenmaal bij de job van trainer van Anderlecht. “We hebben hem al vaker gekke dingen horen zeggen, maar je gezin moet je erbuiten laten. Ik snap dat het niet leuk is om kritiek te krijgen, maar dat hoort er nu eenmaal bij als coach van Anderlecht.”

Boskamp verwijst daarbij ook naar de 4-0-nederlaag tegen Gent. Dat paars-wit volgens hem voetballend lange tijd de betere ploeg was, maakt de zware cijfers alleen maar pijnlijker.

Interlandbreak kan belangrijk worden

Ook over de toekomst van Bruno is Boskamp bijzonder duidelijk. Hij sluit niet uit dat de komende interlandbreak een beslissend moment wordt als de resultaten niet verbeteren.

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“Als hij op deze manier verderdoet, dan zal het snel einde verhaal zijn. Dan zou het bijltje wel eens kunnen vallen tijdens de interlandbreak.”

Boskamp beperkt zijn waarschuwing overigens niet tot Anderlecht. Volgens hem zijn er nog andere trainers die momenteel onder zware druk staan. Voor Bruno is de boodschap in elk geval helder: de komende wedstrijden kunnen cruciaal worden om de rust rond zijn positie terug te brengen.

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