Opschudding rond Ballon d'Or: deze ontdekking roept vragen op

De Ballon d'Or 2026 krijgt een opmerkelijk staartje. Verschillende anonieme accounts voorspelden het exacte klassement van de prestigieuze verkiezing en verdienden daarmee bijna 200.000 dollar. De opvallende weddenschappen roepen vragen op over mogelijke voorkennis. Volgens The Guardian heeft organisator France Football inmiddels een onderzoek geopend.

Harry Kane werd maandagavond 26 oktober in Londen uitgeroepen tot winnaar van de Ballon d'Or. De aanvaller van Bayern München eindigde voor Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri en Lionel Messi. Maar opvallend genoeg bleek dat exacte klassement al dagen voor de ceremonie het onderwerp van bijzonder gerichte weddenschappen.

Het Franse onderzoeksmedium Upside ontdekte twaalf accounts op het voorspellingsplatform Polymarket die samen ongeveer 264.000 dollar hadden ingezet. Na de bekendmaking van de uitslag bleken hun voorspellingen gezamenlijk exact overeen te komen met de uiteindelijke top vijf.

Bijna 200.000 dollar winst roept grote vragen op

De twaalf accounts werden tussen 1 en 20 oktober aangemaakt. Zeven ervan hadden nooit op andere gebeurtenissen gewed, terwijl zes accounts al binnen een kwartier na hun registratie hun eerste weddenschap plaatsten.

Vooral de nauwkeurigheid van de voorspellingen is opvallend. Eén account had op alle vijf de exacte eindposities ingezet, terwijl andere accounts zich op specifieke plaatsen in het klassement concentreerden.

Volgens de berekeningen van Upside werd ongeveer 309.000 dollar op Polymarket gestort. Na de ceremonie werd zo'n 500.000 dollar opgenomen. Dat betekent dat er bijna 200.000 dollar meer van het platform werd gehaald dan oorspronkelijk was gestort. Nog opmerkelijker: de eerste opname gebeurde amper negentien minuten nadat het officiële klassement bekend was gemaakt.





France Football onderzoekt mogelijke voorkennis

Volgens The Guardian heeft France Football naar aanleiding van de onthullingen een onderzoek geopend. Ook de Franse politie zou op de hoogte worden gebracht. Het onderzoek van Upside leverde bovendien een eerste concreet spoor op. Via transacties op de blockchain werd een van de verdachte accounts in verband gebracht met de Franse financiële applicatie Deblock.

Die onderneming beschikt over identiteitsgegevens van haar klanten, waardoor het mogelijk zou zijn om de betrokken persoon te achterhalen. De identiteit van de mogelijke gokker is voorlopig niet publiek bekend.

De grote vraag is nu of vertrouwelijke informatie over de Ballon d'Or voortijdig werd doorgespeeld. France Football houdt de verkiezingsuitslag traditioneel strikt geheim en slechts een beperkt aantal mensen zou vooraf op de hoogte zijn.

Voorlopig is er geen bewijs dat de uitslag daadwerkelijk is gelekt of dat de betrokken personen over voorkennis beschikten. De opmerkelijke geldstromen en bijzonder nauwkeurige voorspellingen zorgen er wel voor dat de organisatie met ernstige vragen wordt geconfronteerd.