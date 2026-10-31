Opschudding rond Ballon d'Or: deze ontdekking roept vragen op

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Opschudding rond Ballon d'Or: deze ontdekking roept vragen op

De Ballon d'Or 2026 krijgt een opmerkelijk staartje. Verschillende anonieme accounts voorspelden het exacte klassement van de prestigieuze verkiezing en verdienden daarmee bijna 200.000 dollar. De opvallende weddenschappen roepen vragen op over mogelijke voorkennis. Volgens The Guardian heeft organisator France Football inmiddels een onderzoek geopend.

Harry Kane werd maandagavond 26 oktober in Londen uitgeroepen tot winnaar van de Ballon d'Or. De aanvaller van Bayern München eindigde voor Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri en Lionel Messi. Maar opvallend genoeg bleek dat exacte klassement al dagen voor de ceremonie het onderwerp van bijzonder gerichte weddenschappen.

Het Franse onderzoeksmedium Upside ontdekte twaalf accounts op het voorspellingsplatform Polymarket die samen ongeveer 264.000 dollar hadden ingezet. Na de bekendmaking van de uitslag bleken hun voorspellingen gezamenlijk exact overeen te komen met de uiteindelijke top vijf.

Bijna 200.000 dollar winst roept grote vragen op

De twaalf accounts werden tussen 1 en 20 oktober aangemaakt. Zeven ervan hadden nooit op andere gebeurtenissen gewed, terwijl zes accounts al binnen een kwartier na hun registratie hun eerste weddenschap plaatsten.

Vooral de nauwkeurigheid van de voorspellingen is opvallend. Eén account had op alle vijf de exacte eindposities ingezet, terwijl andere accounts zich op specifieke plaatsen in het klassement concentreerden.

Volgens de berekeningen van Upside werd ongeveer 309.000 dollar op Polymarket gestort. Na de ceremonie werd zo'n 500.000 dollar opgenomen. Dat betekent dat er bijna 200.000 dollar meer van het platform werd gehaald dan oorspronkelijk was gestort. Nog opmerkelijker: de eerste opname gebeurde amper negentien minuten nadat het officiële klassement bekend was gemaakt.

France Football onderzoekt mogelijke voorkennis

Volgens The Guardian heeft France Football naar aanleiding van de onthullingen een onderzoek geopend. Ook de Franse politie zou op de hoogte worden gebracht. Het onderzoek van Upside leverde bovendien een eerste concreet spoor op. Via transacties op de blockchain werd een van de verdachte accounts in verband gebracht met de Franse financiële applicatie Deblock.

Die onderneming beschikt over identiteitsgegevens van haar klanten, waardoor het mogelijk zou zijn om de betrokken persoon te achterhalen. De identiteit van de mogelijke gokker is voorlopig niet publiek bekend.

De grote vraag is nu of vertrouwelijke informatie over de Ballon d'Or voortijdig werd doorgespeeld. France Football houdt de verkiezingsuitslag traditioneel strikt geheim en slechts een beperkt aantal mensen zou vooraf op de hoogte zijn.

Voorlopig is er geen bewijs dat de uitslag daadwerkelijk is gelekt of dat de betrokken personen over voorkennis beschikten. De opmerkelijke geldstromen en bijzonder nauwkeurige voorspellingen zorgen er wel voor dat de organisatie met ernstige vragen wordt geconfronteerd.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief

Meer nieuws

Zo stemde België voor de Ballon d'Or: Lamine Yamal ver van het podium

Zo stemde België voor de Ballon d'Or: Lamine Yamal ver van het podium

09:00
Rel escaleert volledig in Engeland: Premier League-club onderneemt juridische stappen tegenover Carragher

Rel escaleert volledig in Engeland: Premier League-club onderneemt juridische stappen tegenover Carragher

08:40
Vitor Bruno reageert op straf compliment: "Jullie bepalen mijn carrière niet, ga het hen vragen"

Vitor Bruno reageert op straf compliment: "Jullie bepalen mijn carrière niet, ga het hen vragen"

08:00
Moet Vitor Bruno vrezen voor ontslag? Johan Boskamp snoeihard voor Anderlecht-coach

Moet Vitor Bruno vrezen voor ontslag? Johan Boskamp snoeihard voor Anderlecht-coach

08:20
Club Brugge scoort aan de lopende band, maar één hardnekkig probleem blijft knagen Reactie

Club Brugge scoort aan de lopende band, maar één hardnekkig probleem blijft knagen

07:40
Senne Lammens krijgt pijnlijke boodschap van clublegende

Senne Lammens krijgt pijnlijke boodschap van clublegende

07:40
2
Norman Bassette waarschuwt Anderlecht: "De mensen zullen opnieuw zeggen dat ik gek ben, maar..."

Norman Bassette waarschuwt Anderlecht: "De mensen zullen opnieuw zeggen dat ik gek ben, maar..."

07:20
Late dreun voor Hazard en Lens in beladen derby tegen Lille

Late dreun voor Hazard en Lens in beladen derby tegen Lille

07:19
Stijnen en Nainggolan halen uit: "Hypocrieten zijn het"

Stijnen en Nainggolan halen uit: "Hypocrieten zijn het"

07:00
1
Van Ajax-flop tot Brugse uitblinker: Carlos Forbs geeft krachtig signaal af richting Nederlandse critici Reactie

Van Ajax-flop tot Brugse uitblinker: Carlos Forbs geeft krachtig signaal af richting Nederlandse critici

06:30
Vitor Bruno voelt de grond warmer worden bij Anderlecht: zelfs zijn grootste steunpilaar begint te twijfelen

Vitor Bruno voelt de grond warmer worden bij Anderlecht: zelfs zijn grootste steunpilaar begint te twijfelen

06:00
1
Serieuze domper voor Club Brugge richting topper tegen Anderlecht: "Ongelooflijk, je staat 1-4 voor" Reactie

Serieuze domper voor Club Brugge richting topper tegen Anderlecht: "Ongelooflijk, je staat 1-4 voor"

23:46
La Liga zet stap die Belgische journalisten al jaren vragen: Referee Department hield de boot af

La Liga zet stap die Belgische journalisten al jaren vragen: Referee Department hield de boot af

23:20
1
Club Brugge veegt na waanzinnige eerste helft de vloer aan met Zulte Waregem en grijpt voorlopig de leiding

Club Brugge veegt na waanzinnige eerste helft de vloer aan met Zulte Waregem en grijpt voorlopig de leiding

22:42
Ook Vitor Bruno heeft een boodschap voor Vincent Kompany: "En niet omdat hij van deze club is"

Ook Vitor Bruno heeft een boodschap voor Vincent Kompany: "En niet omdat hij van deze club is"

23:00
Crisis dreigt bij Standard? Euvrard staat voor belangrijke keuze bij Standard Interview

Crisis dreigt bij Standard? Euvrard staat voor belangrijke keuze bij Standard

22:40
Sterspeler zijn fratsen lopen spuigaten uit: zijn toekomst is ineens heel onzeker

Sterspeler zijn fratsen lopen spuigaten uit: zijn toekomst is ineens heel onzeker

22:20
Anderlecht-coach Vitor Bruno bijt van zich af na stevige kritiek van Bornauw, Anderlecht had zelf vreemde vraag

Anderlecht-coach Vitor Bruno bijt van zich af na stevige kritiek van Bornauw, Anderlecht had zelf vreemde vraag

21:50
8
Dreiging van Standard-supporters blijft overeind: RAAL doet wel toegeving aan eigen fans

Dreiging van Standard-supporters blijft overeind: RAAL doet wel toegeving aan eigen fans

22:00
Ongefilterd is een gigantisch succes: Stijnen, Nainggolan en Deschacht verbazen zelfs zichzelf met cijfers

Ongefilterd is een gigantisch succes: Stijnen, Nainggolan en Deschacht verbazen zelfs zichzelf met cijfers

21:40
Marc Brys doet onthutsende onthullingen na zijn avontuur in Senegal: "Eto'o wou dat ik loon afstond"

Marc Brys doet onthutsende onthullingen na zijn avontuur in Senegal: "Eto'o wou dat ik loon afstond"

21:20
1
🎥 Dramatisch basisdebuut voor Arnaud Bodart: Mika Godts - met ook topassist - start horroravond voor doelman

🎥 Dramatisch basisdebuut voor Arnaud Bodart: Mika Godts - met ook topassist - start horroravond voor doelman

21:05
Vier Genk-fans voor rechter na gewelddadige avond: buurjongen verloor vier tanden

Vier Genk-fans voor rechter na gewelddadige avond: buurjongen verloor vier tanden

21:00
Waarom Llansana of Koutsoupias als 'spits'? Vitor Bruno legt eindelijk uit

Waarom Llansana of Koutsoupias als 'spits'? Vitor Bruno legt eindelijk uit

20:00
2
Nainggolan riskeert twee jaar celstraf: “Er is geen bewijs”

Nainggolan riskeert twee jaar celstraf: “Er is geen bewijs”

20:20
Weeral ophef op jeugd-WK en weeral Engeland: penalty binnengelaten en scheidsrechter aangevallen

Weeral ophef op jeugd-WK en weeral Engeland: penalty binnengelaten en scheidsrechter aangevallen

19:51
2
Iconen van Manchester United halen onverwacht hard uit naar Senne Lammens

Iconen van Manchester United halen onverwacht hard uit naar Senne Lammens

19:43
4
Dit is waarom Ivan Leko Club Brugge-kern op de korrel nam

Dit is waarom Ivan Leko Club Brugge-kern op de korrel nam

19:20
Heel Duitsland leeft mee: zelfs Angela Merkel diep geraakt door Kompany

Heel Duitsland leeft mee: zelfs Angela Merkel diep geraakt door Kompany

19:00
Dit ziet er niet goed uit voor Vitor Bruno: Marc Coucke spreekt zich uit

Dit ziet er niet goed uit voor Vitor Bruno: Marc Coucke spreekt zich uit

18:53
2
Het pijnlijkste moment van dit seizoen voor Anderlecht: "Dat had nooit mogen gebeuren"

Het pijnlijkste moment van dit seizoen voor Anderlecht: "Dat had nooit mogen gebeuren"

18:40
Opvallend: Club Brugge zag hem passeren, maar KAA Gent ging ermee lopen

Opvallend: Club Brugge zag hem passeren, maar KAA Gent ging ermee lopen

18:20
Plots vijf miljoen euro extra voor Belgische tweedeklasser

Plots vijf miljoen euro extra voor Belgische tweedeklasser

18:00
Coach Jess Thorup voelt iets veranderen bij Genk

Coach Jess Thorup voelt iets veranderen bij Genk

17:40
2
Wrexham krijgt fikse boete door blunder rond ex-KV Mechelen-speler

Wrexham krijgt fikse boete door blunder rond ex-KV Mechelen-speler

17:20
Niemand is zeker van zijn plaats: Antwerp-coach Compper heeft duidelijke boodschap

Niemand is zeker van zijn plaats: Antwerp-coach Compper heeft duidelijke boodschap

17:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 16:00 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 18:15 KV Kortrijk KV Kortrijk
SK Beveren SK Beveren 20:45 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 20:45 Westerlo Westerlo
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/11 Antwerp Antwerp
STVV STVV 01/11 OH Leuven OH Leuven
Lommel SK Lommel SK 01/11 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 01/11 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

bompi55 bompi55 over Senne Lammens krijgt pijnlijke boodschap van clublegende Geert66 Geert66 over Dit ziet er niet goed uit voor Vitor Bruno: Marc Coucke spreekt zich uit Geert66 Geert66 over Vitor Bruno voelt de grond warmer worden bij Anderlecht: zelfs zijn grootste steunpilaar begint te twijfelen FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over De beste Belgische spits van het moment? "Bij Club Brugge of Anderlecht was hij al Rode Duivel" Snoek Snoek over Anderlecht-coach Vitor Bruno verdedigt zich na stevige kritiek van Bornauw: “Dan stap ik zelf naar bestuur” Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Marc Brys doet onthutsende onthullingen na zijn avontuur in Senegal: "Eto'o wou dat ik loon afstond" kukeluku kukeluku over Stijnen en Nainggolan halen uit: "Hypocrieten zijn het" Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Supporters Standard dreigen met actie: "We worden gegijzeld" Vital Verheyen Vital Verheyen over Ultimatum van Standard-fans krijgt pittig antwoord uit La Louvière Vital Verheyen Vital Verheyen over Ophef op jeugd-WK: Engeland weigert verder te spelen en stapt van het veld Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved