Plots grote ommekeer voor De Bruyne bij Napoli na zware blessure?

Kevin De Bruyne lijkt de komende weken een nog belangrijkere rol te krijgen bij Napoli. Stanislav Lobotka liep woensdag tegen Monza een dubbele blessure aan de linkerenkel op en dreigt daardoor een groot deel van het najaar te missen.

Napoli bevestigde na onderzoeken dat er sprake is van een letsel aan de tibiofibulaire syndesmose, zonder instabiliteit, gecombineerd met een lichte beschadiging van een ander enkelband. Lobotka is inmiddels aan zijn revalidatie begonnen. De club plakte zelf geen termijn op zijn afwezigheid.

Vijf tot zeven weken zonder Lobotka

Volgens La Gazzetta dello Sport wordt rekening gehouden met een herstelperiode van vijf tot zeven weken. Daardoor zou de Slowaakse spelmaker onder meer de wedstrijden tegen Juventus, Porto en Manchester City kunnen missen. Ook het Champions League-duel met Club Brugge op 8 december komt mogelijk nog te vroeg.

Voor De Bruyne kan de blessure grote tactische gevolgen hebben. Massimiliano Allegri gebruikte de Rode Duivel de voorbije wedstrijden al geregeld als diepe spelmaker. La Gazzetta verwacht dat De Bruyne nu vaker op die positie zal worden uitgespeeld, met André-Frank Zambo Anguissa en Scott McTominay hoger naast hem.

Nieuwe verantwoordelijkheid voor De Bruyne

Wat eerst nog een tactische mogelijkheid was, kan daardoor tijdelijk een veel vaster patroon worden. Lobotka is normaal een belangrijke schakel in de opbouw van Napoli en zijn langere afwezigheid beperkt de mogelijkheden van Allegri op het middenveld.



Voor De Bruyne komt die mogelijke verschuiving bovendien op een zwaar moment. Napoli speelt zaterdag tegen Juventus en trekt enkele dagen later naar Porto in de Champions League. Daarna volgen nog onder meer Manchester City en begin december Club Brugge. De komende weken kunnen dus meteen duidelijk maken hoeveel vertrouwen Allegri werkelijk heeft in De Bruyne als regisseur van zijn ploeg.