Romeo Lavia indrukwekkend: Rode Duivel krijgt deze scores van de toonaangevende Britse kranten

Romeo Lavia heeft indruk gemaakt bij Chelsea. De Rode Duivel kreeg een basisplaats tegen Manchester United en greep die kans met beide handen. Zijn prestatie op het middenveld bleef ook bij de Britse media niet onopgemerkt. Verschillende kranten en voetbalwebsites gaven hem bijzonder hoge punten, waarbij sommige zelfs een 9 op 10 overhadden voor de Belgische middenvelder.

Lavia speelde een belangrijke rol in de overwinning van Chelsea. Vooral bij de openingstreffer van Morgan Rogers was hij bepalend. De middenvelder veroverde de bal, won vervolgens het duel met Carlos Baleba en stuurde Rogers met een goede pass diep. Daarmee legde hij de basis voor de 1-0. Ook zonder bal was hij bijzonder nuttig met zijn intercepties en zijn werk in het hart van het middenveld.

Britse media strooien met hoge punten

The Independent was bijzonder lovend en gaf Lavia een 9 op 10. De krant benadrukte zijn cruciale aandeel in de openingstreffer en zijn sterke optreden op het middenveld. Ook The Chelsea Chronicle kwam uit op een 9 en noemde hem mogelijk zelfs de beste speler op het veld. De website prees zijn werkkracht, zijn intercepties en zijn vermogen om aanvallen op gang te brengen.

Ook London Evening Standard en Metro waren onder de indruk. Beide media gaven de Belg een 8 op 10. Volgens de Evening Standard was Lavia de man van de wedstrijd bij Chelsea. Hij leverde een enorme inspanning op het middenveld en lag met zijn balverovering aan de basis van de eerste goal. Metro zag een speler die meteen indruk maakte bij zijn terugkeer in de basiself.

Ook zijn balrecuperaties vielen op

De BBC en West London Sport waren iets gematigder, maar gaven Lavia nog altijd een 7 op 10. De BBC wees vooral op zijn intelligente passing waarmee hij onder de druk van Manchester United uitkwam en verschillende tegenaanvallen lanceerde. West London Sport benadrukte dan weer hoe belangrijk zijn balveroveringen waren om Chelsea steeds beter in de wedstrijd te laten komen.

De algemene teneur is duidelijk: Lavia was een van de uitblinkers op Stamford Bridge. Zijn combinatie van defensieve arbeid, spelinzicht en technische kwaliteit maakte indruk. De Chelsea Chronicle vatte het treffend samen door te stellen dat hij een plezier is om naar te kijken op het middenveld.



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Puntenoverzicht van de Britse media: