Union kondigt schitterend nieuws aan: contract tot 2031

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Union kondigt schitterend nieuws aan: contract tot 2031
Foto: © photonews
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Union Saint-Gilloise heeft een belangrijke slag geslagen met het oog op de toekomst. Adem Zorgane heeft zijn contract bij de Brusselaars met twee jaar verlengd en ligt nu vast tot medio 2031. De Algerijnse middenvelder blijft zo langer een van de steunpilaren van de landskampioen.

Zorgane kwam in de zomer van 2025 over van Charleroi en had weinig tijd nodig om zich in het elftal van Union te spelen. De nummer acht groeide uit tot een vaste waarde, zowel in de Jupiler Pro League als op het Europese toneel. In zestig officiële wedstrijden voor de club was hij al goed voor vijf doelpunten en tien assists.

De 26-jarige international van Algerije onderscheidt zich vooral door zijn technische kwaliteiten en spelinzicht. Op het middenveld zorgt hij voor rust, overzicht en creativiteit.

Zorgane wil titels winnen

Union maakt met deze contractverlenging dan ook duidelijk dat het op langere termijn op Zorgane blijft rekenen.

“Ik voel me goed bij de club en in Brussel. Ik heb een goede band met mijn ploegmaats, de staf en de supporters”, reageert Zorgane op zijn verlenging. “We delen allemaal dezelfde ambitie: zoveel mogelijk wedstrijden winnen.”

De middenvelder is dan ook bijzonder tevreden dat hij langer bij Union kan blijven. “Ik ben gelukkig en trots dat ik mijn contract bij de club kan verlengen. Ik kijk ernaar uit om samen te blijven strijden om prijzen te winnen.”

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