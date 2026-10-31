Zo stemde België voor de Ballon d'Or: Lamine Yamal ver van het podium

Harry Kane won maandag de Ballon d'Or, met een bijzonder kleine voorsprong op Kylian Mbappé. Intussen zijn ook de individuele stemmen bekendgemaakt. Daardoor weten we voor welke spelers de Belgische stemmer Frédéric Larsimont van Le Soir koos.

Harry Kane haalde het in de eindstand nipt van Kylian Mbappé, die als tweede eindigde. Slechts 28 punten scheidden de winnaar van zijn dichtste achtervolger, een van de kleinste marges in de geschiedenis van de trofee. Lamine Yamal maakte het podium compleet, maar strandde wel op 174 punten van Kane.

Enkele dagen na de uitreiking heeft het Ballon d'Or-comité vrijdag de volledige stemverdeling gepubliceerd. Daaruit blijken opnieuw enkele opvallende nationale voorkeuren. Zo zette de Griekse stemmer ex-Antwerp-verdediger Willian Pacho op het podium, terwijl Oekraïne koos voor een opmerkelijke top drie met Fabian Ruiz, Pau Cubarsí en Khvicha Kvaratskhelia.

Harry Kane ook bovenaan bij de Belgische stem

België werd in het panel, zoals de voorbije jaren, vertegenwoordigd door Frédéric Larsimont van Le Soir. Hij plaatste Harry Kane op nummer één. De Engelsman kreeg in totaal van stemmers uit veertig landen de hoogste waardering.

De rest van het Belgische lijstje wijkt wel sterk af van de definitieve uitslag. Larsimont zette PSG-winger Khvicha Kvaratskhelia op de tweede plaats, terwijl de Georgiër uiteindelijk zesde werd. Kylian Mbappé kreeg bij de Belgische journalist slechts de derde plek.

Yamal pas achtste in Belgische top tien



De Belgische top vijf werd vervolledigd door Michael Olise en Lionel Messi. De grootste verrassing volgt nog lager in de rangschikking: Lamine Yamal, die wereldwijd als derde eindigde, staat bij de Belgische stemmer pas op de achtste plaats. Ousmane Dembélé en Jude Bellingham kregen van Larsimont wel de voorkeur op de Spaanse sensatie.