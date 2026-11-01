🎥 Hugo Cuypers doet monden openvallen met ronduit sensationeel doelpunt

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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🎥 Hugo Cuypers doet monden openvallen met ronduit sensationeel doelpunt
Foto: © photonews
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Hugo Cuypers heeft zich zaterdagavond opnieuw van zijn beste kant laten zien in Mexico. De voormalige spits van KAA Gent, KV Mechelen en Standard scoorde twee keer voor Monterrey tegen Club Tijuana. Vooral zijn tweede doelpunt was van uitzonderlijke schoonheid, maar ondanks zijn sterke prestatie moest de Belg uiteindelijk vrede nemen met een 3-3-gelijkspel.

Monterrey begon bijzonder slecht aan de wedstrijd. Al na vijf minuten bracht Jackson Porozo de bezoekers op voorsprong. Lang duurde die voorsprong niet, want Cuypers zorgde in de negentiende minuut vanaf de strafschopstip voor de gelijkmaker.

Cuypers pakt uit met weergaloze hakbal

Vlak voor de rust volgde het absolute hoogtepunt van de avond voor de Belgische aanvaller. Na een knappe combinatie op de rechterflank kreeg Cuypers de bal toegespeeld van Ricardo Chávez. Met een bijzonder fraaie hakbal werkte hij het leer in doel en zette hij Monterrey op een 2-1-voorsprong.

De voormalige Gent-spits liet het stadion ontploffen met zijn technische hoogstandje. Ook in de Mexicaanse media ging zijn doelpunt niet onopgemerkt voorbij. Toch kon Monterrey niet met een voorsprong gaan rusten, want Adonis Preciado maakte in de toegevoegde tijd van de eerste helft alweer gelijk.

Twee doelpunten leveren Cuypers geen overwinning op

Ook na de pauze bleef het spektakel duren. Lucas Ocampos bracht Monterrey opnieuw op voorsprong met een schitterende omhaal, maar amper enkele minuten later zorgde Preciado met zijn tweede doelpunt voor de 3-3-eindstand.

Zo bleef Cuypers ondanks zijn twee treffers met lege handen achter wat de overwinning betreft. Monterrey telt na het gelijkspel 21 punten en staat voorlopig achtste in de Mexicaanse competitie. De club blijft daarmee volop strijden voor een plaats in de eindronde. Cuypers bewees alvast nog eens waarom Monterrey hem afgelopen zomer naar Mexico haalde.

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Monterrey
Hugo Cuypers

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