🎥 Mike Penders veert recht na fout tegen Tottenham en pakt uit met ongeziene redding

Mike Penders heeft zich herpakt na zijn fout tegen Tottenham. Tegen Manchester United pakte de doelman van Chelsea uit met een spectaculaire redding die ook in Engeland lof oogstte.

Een week na zijn fout tegen Tottenham stond Mike Penders zaterdag opnieuw onder de lat bij Chelsea, in de wedstrijd tegen Manchester United. De Rode Duivel krijgt speelminuten door de afwezigheid van Emiliano Martinez en hield zijn doel dit keer schoon. Chelsea won met 2-0, mede dankzij een beslissende ingreep van de 21-jarige doelman in de slotfase.

De belangrijkste tussenkomst van Penders kwam er diep in de toegevoegde tijd. Bryan Mbeumo haalde krachtig uit en zag zijn schot richting doel vliegen, maar de Belgische keeper duwde de bal tegen de lat. Vervolgens stuiterde het leer op de doellijn, zonder die volledig te passeren.

Penders redt Chelsea in blessuretijd

De BBC beloonde de prestatie van Mike Penders met een 7 op 10. "De Belgische doelman staat nog steeds onder druk na zijn fout tegen Tottenham vorige week, maar hij stond er ditmaal en verrichtte enkele eenvoudige reddingen", schrijft het medium.

Ook The Standard gaf hem een 7 op 10. "Hij pakte enkele belangrijke ballen, al waren de pogingen van United aanvankelijk niet bijzonder gevaarlijk... tot de heerlijke uithaal van Bryan Mbeumo. Die tikte hij in blessuretijd schitterend tegen de lat", aldus de Britse krant.

Senne Lammens krijgt meer werk bij Manchester United

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Aan de andere kant had Senne Lammens een drukkere avond in het doel van Manchester United. De Belg noteerde zeven reddingen, tegenover drie voor Mike Penders, maar kon de 2-0-nederlaag niet verhinderen. Zijn landgenoot sloot de wedstrijd wel af met een clean sheet.