🎥 Roméo Lavia in het Lotto Park: uitblinker Chelsea had wel héél veel over om Anderlecht aan het werk te zien

De Neerpede-boys zagen dat het goed was. Bij de 4-1-zege tegen Westerlo kreeg Anderlecht zaterdagavond opvallend bezoek van twee jeugdproducten: Nathan De Cat en Roméo Lavia. Vooral de aanwezigheid van die laatste was bijzonder. De Rode Duivel had amper vijf uur eerder nog een hoofdrol gespeeld bij Chelsea.

Lavia stond zaterdagmiddag nog op het veld op Stamford Bridge, waar Chelsea met 2-0 won van Manchester United. Hij leverde een assist af en speelde een sterke wedstrijd. Rond 15.35 uur Belgische tijd klonk het laatste fluitsignaal in Londen. Ruim vijf uur later werd er afgetrapt in het Lotto Park. Lavia moet zich dus stevig gehaast hebben om zijn oude club nog aan het werk te zien.

De Cat reikt trofee uit aan goede vriend Stroeykens

Ook Nathan De Cat volgde de wedstrijd vanop de eretribune. De achttienjarige middenvelder herstelt momenteel van een meniscusblessure en verplaatst zich voorlopig nog met een kruk.

🎥| 🇧🇪💜 Nathan De Cat and Roméo Lavia were in the stands during #ANDWES! 👀 Romeo even went straight to Lotto Park after putting it that masterclass performance against Manchester United. https://t.co/eQ4oyMKUQt — Absolute Belgian Fans 🇧🇪 (@BelgianFans) November 1, 2026

Toch wilde hij de ruime overwinning van zijn ploegmaats niet missen. Na afloop mocht hij bovendien de trofee van Man van de Match overhandigen aan Mario Stroeykens, een goede vriend van hem.

Lavia krijgt lof na sterke prestatie bij Chelsea

Lavia had zelf ook reden om tevreden te zijn. De middenvelder speelde een heel sterke partij tegen Manchester United en kreeg na afloop lof van zijn trainer. “Zijn prestatie was uitzonderlijk. Hij deed alles perfect: hij vormde voortdurend de verbinding tussen verdediging en aanval, nam veel goede beslissingen en was bijzonder dynamisch en competitief”, klonk het bij de Chelsea-coach.



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De Rode Duivel bleef zelf bescheiden over zijn bijdrage. “Ik zeg graag dat mijn rol erin bestaat het de spelers voor mij en iedereen rondom mij gemakkelijker te maken. Ik ben blij dat ik het team heb kunnen helpen om een mooie overwinning te behalen”, vertelde hij. Na afloop was ook Eden Hazard aanwezig om zijn landgenoot te feliciteren.

Na de wedstrijd in het Lotto Park maakten zowel Lavia als De Cat nog tijd voor de supporters. In de catacomben gingen ze gewillig op de foto met Anderlecht-fans.