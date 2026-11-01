🎥 Vreemde fase! Eerst rood, dan toch geel: ontsnapte Delorge terecht aan uitsluiting?

Opvallende fase in de wedstrijd van AA Gent op het veld van Lommel: Mathias Delorge leek na 35 minuten uitgesloten te worden. Scheidsrechter Kevin Van Damme trok aanvankelijk meteen de rode kaart na een stevig duel met Reyners.

Ook Siebe Van der Heyden was betrokken bij het contact, maar het was Delorge die in eerste instantie moest vertrekken. De Gentenaars dreigden zo met tien man verder te moeten.

De VAR greep echter in en stuurde Van Damme naar het scherm. Na het bekijken van de beelden kwam de scheidsrechter terug op zijn beslissing.

VAR greep in

De herhalingen toonden dat Delorge vooral ongelukkig uitgleed en Reyners zo meenam. Van een rode kaart was volgens Van Damme geen sprake.

De uitsluiting werd daarom teruggedraaid en vervangen door een gele kaart. Delorge mocht dus op het veld blijven staan.

Van der Heyden, die eveneens contact had met Reyners, ontsnapte helemaal aan een sanctie. Een opvallende ommekeer in amper enkele minuten tijd.



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