🎥 Was dit wel een strafschop voor Club Brugge tegen Sporting Hasselt?

Club NXT en Sporting Hasselt maakten er op zaterdagavond een spektakelduel van. De Limburgers wonnen uiteindelijk met 3-4, maar zeker over het eerste doelpunt voor de Bruggelingen valt er wel wat te vertellen. Wat heeft de VAR daar gezien?

Zaterdagavond stond er een derde duel van de dag op het programma in de Challenger Pro League. Daarin was het Sporting Hasselt dat won op bezoek bij Club NXT na een echt spektakelduel. Ngoyi maakte het verschil in de 96e minuut voor de 3-4 eindstand.

Vasovic had de thuisploeg voor de rust vanop de stip op voorsprong gebracht, na de pauze kwam pas écht het spektakel. Van Keymolen maakte gelijk, waarna Club NXT opnieuw op voorsprong kwam en het pingpongen begon.

Was dit een strafschop voor Club NXT tegen Sporting Hasselt?

Dankzij een owngoal werd het 2-2, Van Keymolen maakte vanop de stip 2-3 en Amengai met zijn tweede van de avond de 3-3. En toen kwam dus Ngoyi om het verschil alsnog te maken voor Sporting Hasselt. Zo werd controverse ook meteen vermeden.

Bij de 1-0 die door Vasovic werd gemaakt was het de VAR die besloot een strafschop te fluiten. Op basis van de beelden is nog niet helemaal duidelijk waarom. Gaat het niet gewoon om uitglijden en/of een schwalbe, eerder dan een fout?



Ook de commentator begreep er in eerste instantie weinig van. "Hij heeft besloten en hij geeft de strafschop. De verdediger doet toch echt niet al te veel als u het mij vraagt." Oordeel gerust zelf op basis van de beelden van DAZN.