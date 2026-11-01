Absolute sterkhouder valt uit bij KAA Gent, fans maken zich zorgen
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KAA Gent staat met 25 op 27 op kop in de Jupiler Pro League. Toch hebben ze dit seizoen ook al heel wat pech gehad. Nu is er ook een nieuw probleem opgedoken, want Christian Burgess is uitgevallen op training met een enkelblessure.
Fans KAA Gent maken zich zorgen na uitvallen Burgess
Dat Christian Burgess er tegen Lommel niet bij zal zijn? Dat is een enorme domper op de Gentse feestvreugde. Maar bij de Buffalo's zijn de fans zich vooral zorgen aan het maken of de enkelblessure niet erger gaat zijn dan op dit moment geweten.
Want wat als Burgess meerdere weken of maanden buiten strijd zou zijn? Dan valt na Ngom nog een leider in de defensie weg en schiet er niet veel meer over van waar de geweldige defensie van Gent op stoelt. Aan Rik De Mil om een oplossing te vinden op korte en mogelijk ook iets langere termijn. De fans maken zich alvast zorgen, de reacties op de sociale media liegen er niet om:
@KAAGent Einde ongeslagen reeks 😬— KAMP19EN 🤫 (@kampioentjeFcb) November 1, 2026
KAA Gent staat met 25 op 27 op kop in de Jupiler Pro League. Toch hebben ze dit seizoen ook al heel wat pech gehad. Nu is er ook een nieuw probleem opgedoken, want Christian Burgess is uitgevallen op training met een enkelblessure.
Nadat eerder al Ngom uitviel in de verdediging van KAA Gent met een heel zware blessure, houden ze bij KAA Gent nu opnieuw hun hart vast. Want Christian Burgess, dé man die niet mag geblesseerd raken ... is geblesseerd geraakt.
De centrale verdediger liep op training een blessure op aan de enkel en zal daardoor niet kunnen meespelen tegen Lommel. Op maandag zullen er vervolgens meer onderzoeken gebeuren om de ernst van de blessure te bepalen.
KAA Gent moet Christian Burgess missen dit weekend
"Christian Burgess liep vanochtend tijdens training een blessure op aan de enkel. Maandag volgt verder onderzoek. Take care, Chris!", aldus KAA Gent in een boodschap via de sociale media op zaterdagavond bij KAA Gent.
Christian Burgess liep vanochtend tijdens training een blessure op aan de enkel. Maandag volgt verder onderzoek. Take care, Chris! https://t.co/pbQKJDSbvN— KAA Gent (@KAAGent) October 31, 2026
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Hoe zwaar is de blessure van de sterkhouder van KAA Gent? Dat zal nog moeten blijken. Tegen Lommel speelt hij alvast niet meer, maar het is natuurlijk vooral belangrijk voor De Buffalo's dat de blessure tot het minimum beperkt blijft.
KAA Gent trekt als leider naar Lommel zondagavond. Daar proberen ze ook op speeldag 10 ongeslagen blijven. Benieuwd wie hem centraal achterin zal vervangen. Mogelijk schuift Paskotsi door en komt zo Volckaert in de ploeg, al zijn er zeker nog andere opties voorhanden bij de Gentenaars.
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