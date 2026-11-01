Absolute sterkhouder valt uit bij KAA Gent, fans maken zich zorgen

Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

KAA Gent staat met 25 op 27 op kop in de Jupiler Pro League. Toch hebben ze dit seizoen ook al heel wat pech gehad. Nu is er ook een nieuw probleem opgedoken, want Christian Burgess is uitgevallen op training met een enkelblessure.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Lommel SK - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.