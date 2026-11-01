Analisten maken ruzie over speler Club Brugge

Club Brugge speelde een prima wedstrijd op bezoek bij Zulte Waregem en staat met 27 op 30 minstens tot zondagavond op kop in de Jupiler Pro League. Ivan Leko was wel boos omwille van een gele kaart en schorsing met oog op de clash met RSC Anderlecht. De speler in kwestie blijft de analisten hopeloos verdelen.

"Ik zei tijdens de rust nog dat we geen onnodige fouten mochten maken. Ongelooflijk, je staat 1-4 voor en dan gebeurt zoiets. Hij maakt een fout op zestien meter van het doel. Dat is zeer jammer voor hem", reageerde Leko na afloop over de schorsing voor Freddie Potts.

Freddie Potts van Club Brugge blijft de gemoederen beroeren

"Hij is zeer belangrijk voor ons en brengt stabiliteit op het middenveld. Maar dit geeft ook kansen aan iemand anders om zich te tonen." Over naar de analisten, die zich ook deze week nog eens uitlieten over de speler van blauw-zwart.

Met zeer gemengde reacties tot gevolg bovendien. Een blijvende discussie, ook bij de mannen van Ongefilterd. "Het is echt een goede speler", meent Radja Nainggolan. "Zou je hem erbij zetten bij Anderlecht op het middenveld of niet? Timmy Simons viel ook niet op, maar was ook steengoed en belangrijk."

Analisten zijn het absoluut niet eens over Freddie Potts

Waarop Olivier Deschacht meteen streng is: "Jij kan nu ook mee op het middenveld bij Anderlecht, Radja. Ik verwacht gewoon iets meer. Dat hij lijnen doorbreekt, dat hij eens iets doet. Ik vind het raar dat jij dat zegt als speler die wel uithaalt, die trapt naar doel, die lijnen breekt, ..."

Stijn Stijnen haalde uit naar Deschacht: "Als je dat nu nog blijft naar beneden halen, dan ben je geen referentie om daarover te praten. Potts is de poutrelle die je zet als je een gat door een draagmuur hebt geslagen."



