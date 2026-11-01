Anderlecht pakt uit met spectaculaire Halloween-tifo, maar vooral één detail zal Club Brugge niet ontgaan zijn

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Anderlecht pakt uit met spectaculaire Halloween-tifo, maar vooral één detail zal Club Brugge niet ontgaan zijn
Foto: © Photonews

De Halloween-gekte was zaterdagavond ook in het Lotto Park duidelijk aanwezig. De supporters van Anderlecht pakten uit met een indrukwekkende tifo, inclusief een gigantisch pompoenhoofd en het nodige vuurwerk. Maar wie goed keek, ontdekte nog een opvallend detail. De boodschap 'RIP FCB' was namelijk duidelijk zichtbaar. Een steek richting grote rivaal Club Brugge, die in Brussel nog lang niet vergeten is.

'Halloween Ultras Night', stond er te lezen op de indrukwekkende supportersactie. De combinatie van het enorme pompoenhoofd, de donkere sfeer en het vuur zorgde voor een bijzonder spektakel. De Anderlecht-aanhang had duidelijk werk gemaakt van de Halloween-editie, maar verwerkte tegelijk ook een boodschap die weinig aan de verbeelding overliet.

Club Brugge blijft het mikpunt van paars-witte spot

Met 'RIP FCB' werd uiteraard verwezen naar Club Brugge. De rivaliteit tussen beide clubs is al decennialang een van de grote klassiekers in het Belgische voetbal. Dat Anderlecht-supporters hun Brugse tegenstanders ook tijdens een Halloweenfeestje niet uit het oog verliezen, bleek zaterdag nog maar eens.

rip fcb tifo anderlecht halloween
© X

Er zit bovendien een pikant kantje aan die boodschap. Sportief is Club Brugge de voorbije tien jaar immers steeds verder uitgelopen op Anderlecht. Waar paars-wit jarenlang de maatstaf was in België, heeft blauw-zwart zich de voorbije seizoenen nadrukkelijker opgeworpen als de dominante club van het land. 

De concurrentiestrijd is nog lang niet begraven

Lees ook... Westerlo beleefde bizarre aanloop naar Anderlecht: "Spelers onder de indruk"
Bij Anderlecht willen ze die verhoudingen uiteraard weer omkeren. De Brusselaars zijn nog altijd op zoek naar de weg terug naar de absolute top en willen opnieuw structureel meedoen voor de prijzen. De achterstand op Club Brugge is de voorbije jaren op verschillende vlakken zichtbaar geworden, maar dat betekent niet dat de rivaliteit is verdwenen. Volgende week staan ze tegenover elkaar in Jan Breydel.

Ook KV Mechelen liet zich overigens niet onbetuigd. Achter De Kazerne verscheen eerder op zaterdag een grote tifo met het hoofd van een duivel die zijn tong uitstak, met op de achtergrond enkele herkenbare Mechelse gebouwen. Halloween was dus ook op de Belgische voetbaltribunes niet zomaar een verkleedpartijtje.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge

Meer nieuws

Westerlo beleefde bizarre aanloop naar Anderlecht: "Spelers onder de indruk"

Westerlo beleefde bizarre aanloop naar Anderlecht: "Spelers onder de indruk"

15:50
Van bijna vergeten naar onmisbaar bij Club Brugge: "Ik focus me op wat ik zelf kan controleren"

Van bijna vergeten naar onmisbaar bij Club Brugge: "Ik focus me op wat ik zelf kan controleren"

18:20
LIVE: Maar één ploeg op het veld in Lommel Live

LIVE: Maar één ploeg op het veld in Lommel

18:56
Ex-Club Brugge-man is zwaar onder de indruk bij Arsenal: "Onwaarschijnlijk"

Ex-Club Brugge-man is zwaar onder de indruk bij Arsenal: "Onwaarschijnlijk"

17:10
Dender ziet indrukwekkende reeks stranden tegen Jong Genk, De Camargo speelt de hoofdrol

Dender ziet indrukwekkende reeks stranden tegen Jong Genk, De Camargo speelt de hoofdrol

18:56
OHL bezorgt STVV nieuwe klap na knotsgekke namiddag met twee gemiste penalty’s

OHL bezorgt STVV nieuwe klap na knotsgekke namiddag met twee gemiste penalty’s

17:55
Antwerp-spelers sparen zichzelf en ploegmaats niet: "Gewoon niet goed genoeg"

Antwerp-spelers sparen zichzelf en ploegmaats niet: "Gewoon niet goed genoeg"

17:21
5
Frustratie spat ervan af bij OHL tegen STVV: “Dramatisch voor het voetbal”

Frustratie spat ervan af bij OHL tegen STVV: “Dramatisch voor het voetbal”

17:16
Beerschot met voorsprong op kop in de CPL: dit zegt Messoudi na vlotte zege

Beerschot met voorsprong op kop in de CPL: dit zegt Messoudi na vlotte zege

17:40
Analisten maken ruzie over speler Club Brugge

Analisten maken ruzie over speler Club Brugge

12:30
2
Plots een heel ander verhaal: Onia Seke schittert, Stroeykens dirigeert

Plots een heel ander verhaal: Onia Seke schittert, Stroeykens dirigeert

08:00
1
Ex-Genk-coach trakteert op monsterscore in Nederland: historische 0-9 in Eredivisie

Ex-Genk-coach trakteert op monsterscore in Nederland: historische 0-9 in Eredivisie

17:00
Roméo Lavia verovert nu ook Chelsea-legende en krijgt mooie woorden

Roméo Lavia verovert nu ook Chelsea-legende en krijgt mooie woorden

16:50
Cercle duwt frustratie van zich af en verrast Antwerp

Cercle duwt frustratie van zich af en verrast Antwerp

15:51
12
Waarom 17-jarige Onia-Seke de enige jongere is die dit seizoen gaat doorbreken bij Anderlecht

Waarom 17-jarige Onia-Seke de enige jongere is die dit seizoen gaat doorbreken bij Anderlecht

07:00
4
Nieuwe zware tegenslag voor Michy Batshuayi

Nieuwe zware tegenslag voor Michy Batshuayi

16:30
Fenerbahçe valt meteen stil onder Kuyt: “Onze fans verdienen meer”

Fenerbahçe valt meteen stil onder Kuyt: “Onze fans verdienen meer”

16:10
Mario Stroeykens reageert op pijnlijke zomer bij Anderlecht en uitspraken Sibierski na knalprestatie

Mario Stroeykens reageert op pijnlijke zomer bij Anderlecht en uitspraken Sibierski na knalprestatie

06:00
1
🎥 Hugo Cuypers doet monden openvallen met ronduit sensationeel doelpunt

🎥 Hugo Cuypers doet monden openvallen met ronduit sensationeel doelpunt

15:30
De alarmbellen gaan af bij Standard: waar is het vuur gebleven?

De alarmbellen gaan af bij Standard: waar is het vuur gebleven?

14:30
2
Vitor Bruno reageert opvallend koel na ruime zege: “Als mensen slechte dingen over mij zeggen..." Reactie

Vitor Bruno reageert opvallend koel na ruime zege: “Als mensen slechte dingen over mij zeggen..."

23:43
1
Van droomavond naar nachtmerrie: ex-Beveren-spits krijgt zware klap

Van droomavond naar nachtmerrie: ex-Beveren-spits krijgt zware klap

15:10
🎥 Roméo Lavia in het Lotto Park: uitblinker Chelsea had wel héél veel over om Anderlecht aan het werk te zien

🎥 Roméo Lavia in het Lotto Park: uitblinker Chelsea had wel héél veel over om Anderlecht aan het werk te zien

10:00
Lokeren betaalt opnieuw zware prijs voor eigen fouten: coach Vreven gefrustreerd

Lokeren betaalt opnieuw zware prijs voor eigen fouten: coach Vreven gefrustreerd

14:50
1
De ketchupfles ging open: Anderlecht draait Westerlo in dolle vijf minuten door de gehaktmolen

De ketchupfles ging open: Anderlecht draait Westerlo in dolle vijf minuten door de gehaktmolen

22:44
Matz Sels ziet nachtmerrie groeien bij Nottingham: crisis bereikt kookpunt

Matz Sels ziet nachtmerrie groeien bij Nottingham: crisis bereikt kookpunt

14:10
Hannes Van der Bruggen zegt wat er ontbreekt bij Cercle Brugge

Hannes Van der Bruggen zegt wat er ontbreekt bij Cercle Brugge

13:20
Virton wil uitpakken met opvallende trainer: dubbele landskampioen op komst

Virton wil uitpakken met opvallende trainer: dubbele landskampioen op komst

13:50
Ook Kompany zal de gevolgen voelen: dubbele mokerslag voor Bayern na topper tegen Dortmund

Ook Kompany zal de gevolgen voelen: dubbele mokerslag voor Bayern na topper tegen Dortmund

13:30
🎥 Was dit wel een strafschop voor Club Brugge tegen Sporting Hasselt?

🎥 Was dit wel een strafschop voor Club Brugge tegen Sporting Hasselt?

11:30
4
Zware klap voor Arnaud Bodart: zijn club staat volledig op zijn kop

Zware klap voor Arnaud Bodart: zijn club staat volledig op zijn kop

12:50
"Blijf het doen": veelzeggend gebaar van Valentine Bésard na uitspraak Ruben Van Gucht De derde helft

"Blijf het doen": veelzeggend gebaar van Valentine Bésard na uitspraak Ruben Van Gucht

12:00
RC Genk gefrustreerd over scheidsrechter Lothar D'Hondt: "Hij pakt ons grote kansen af" Reactie

RC Genk gefrustreerd over scheidsrechter Lothar D'Hondt: "Hij pakt ons grote kansen af"

10:40
6
Marc Degryse formeel: enkel Romelu Lukaku kan het oplossen voor RSC Anderlecht

Marc Degryse formeel: enkel Romelu Lukaku kan het oplossen voor RSC Anderlecht

09:40
5
Engelse pers is lyrisch over deze Rode Duivel

Engelse pers is lyrisch over deze Rode Duivel

11:00
1
LIVE: Gent wil bevestigen, Lommel droomt van stunt voor eigen publiek

LIVE: Gent wil bevestigen, Lommel droomt van stunt voor eigen publiek

09:17

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 1-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
SK Beveren SK Beveren 1-2 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 4-1 Westerlo Westerlo
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-1 Antwerp Antwerp
STVV STVV 1-2 OH Leuven OH Leuven
Lommel SK Lommel SK 0-0 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 19:15 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Romeo Lavia indrukwekkend: Rode Duivel krijgt deze scores van de toonaangevende Britse kranten Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Romelu Lukaku blijft verbazen: nummer 8 is zo goed als in orde Lewmax Lewmax over Lokeren betaalt opnieuw zware prijs voor eigen fouten: coach Vreven gefrustreerd Pé_1 Pé_1 over Antwerp-spelers sparen zichzelf en ploegmaats niet: "Gewoon niet goed genoeg" Kempenaar Kempenaar over Verrassende JPL-club krijgt ervan langs: “Ik zou beschaamd zijn, erbarmelijk werk” Pé_1 Pé_1 over Cercle duwt frustratie van zich af en verrast Antwerp storfstievel storfstievel over De alarmbellen gaan af bij Standard: waar is het vuur gebleven? Jeroentanesy Jeroentanesy over Charleroi - La Louvière: - Jeroentanesy Jeroentanesy over Lommel SK - KAA Gent: 0-0 We Are The Racingboys We Are The Racingboys over STVV - OH Leuven: 1-2 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved