Anderlecht pakt uit met spectaculaire Halloween-tifo, maar zet ook Club Brugge al op scherp: "RIP FCB"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Anderlecht pakt uit met spectaculaire Halloween-tifo, maar zet ook Club Brugge al op scherp: "RIP FCB"
Foto: © Photonews

De Halloween-gekte was zaterdagavond ook in het Lotto Park duidelijk aanwezig. De supporters van Anderlecht pakten uit met een indrukwekkende tifo, inclusief een gigantisch pompoenhoofd en het nodige vuurwerk. Maar wie goed keek, ontdekte nog een opvallend detail. De boodschap 'RIP FCB' was namelijk duidelijk zichtbaar. Een steek richting grote rivaal Club Brugge, die in Brussel nog lang niet vergeten is.

'Halloween Ultras Night', stond er te lezen op de indrukwekkende supportersactie. De combinatie van het enorme pompoenhoofd, de donkere sfeer en het vuur zorgde voor een bijzonder spektakel. De Anderlecht-aanhang had duidelijk werk gemaakt van de Halloween-editie, maar verwerkte tegelijk ook een boodschap die weinig aan de verbeelding overliet.

Club Brugge blijft het mikpunt van paars-witte spot

Met 'RIP FCB' werd uiteraard verwezen naar Club Brugge. De rivaliteit tussen beide clubs is al decennialang een van de grote klassiekers in het Belgische voetbal. Dat Anderlecht-supporters hun Brugse tegenstanders ook tijdens een Halloweenfeestje niet uit het oog verliezen, bleek zaterdag nog maar eens.

rip fcb tifo anderlecht halloween
© X

Er zit bovendien een pikant kantje aan die boodschap. Sportief is Club Brugge de voorbije tien jaar immers steeds verder uitgelopen op Anderlecht. Waar paars-wit jarenlang de maatstaf was in België, heeft blauw-zwart zich de voorbije seizoenen nadrukkelijker opgeworpen als de dominante club van het land. 

De concurrentiestrijd is nog lang niet begraven

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Bij Anderlecht willen ze die verhoudingen uiteraard weer omkeren. De Brusselaars zijn nog altijd op zoek naar de weg terug naar de absolute top en willen opnieuw structureel meedoen voor de prijzen. De achterstand op Club Brugge is de voorbije jaren op verschillende vlakken zichtbaar geworden, maar dat betekent niet dat de rivaliteit is verdwenen. Volgende week staan ze tegenover elkaar in Jan Breydel.

Ook KV Mechelen liet zich overigens niet onbetuigd. Achter De Kazerne verscheen eerder op zaterdag een grote tifo met het hoofd van een duivel die zijn tong uitstak, met op de achtergrond enkele herkenbare Mechelse gebouwen. Halloween was dus ook op de Belgische voetbaltribunes niet zomaar een verkleedpartijtje.

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