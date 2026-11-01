Antwerp-spelers sparen zichzelf en ploegmaats niet: "Gewoon niet goed genoeg"

Antwerp heeft geen vervolg kunnen breien aan de opflakkering tegen Charleroi. Op bezoek bij Cercle Brugge ging de Great Old met 2-1 onderuit, waardoor de thuisploeg meteen ook haar eerste competitiezege van het seizoen beet heeft. Antwerp begon bijzonder matig aan de wedstrijd, kreeg na rust twee doelpunten van Akinsola te verwerken en kon via Fofana nog even de spanning terugbrengen. Een nieuwe nederlaag was uiteindelijk onvermijdelijk.

Nochtans waren er mogelijkheden om minstens een punt mee te nemen naar Antwerpen. Porozo en Renders kregen voor rust kansen, terwijl ook invaller Michael Frey nog dicht bij een doelpunt kwam. De Zwitser botste echter op een attente Coucke. Achteraf bleef vooral het gevoel hangen dat Antwerp zichzelf tekort hadgedaan.

Frey ziet voldoende positieve punten, maar wil meer efficiëntie

Frey baalde stevig van zijn gemiste mogelijkheid. Hij besefte dat Coucke goed tussenbeide kwam, maar vond tegelijk dat zo'n kans gewoon binnen moest. “Dat was inderdaad een uitstekende redding, maar eigenlijk moet die bal altijd tegen de netten. We hebben over de hele wedstrijd voldoende kansen gehad om hier minstens een gelijkspel uit te halen.”

De Zwitser vond dat de spelersgroep na twee teleurstellende resultaten dringend eens naar zichzelf moet kijken. “Iedereen moet nu maar eens eerlijk in de spiegel kijken. Zowel tegen Charleroi als vandaag waren er zeker positieve zaken, maar uiteindelijk draait het om punten. Die moeten we gewoon pakken.”

Van Helden is bijzonder kritisch: “Tempo lag veel te laag”

Ook Rein Van Helden maakte na afloop weinig excuses. De verdediger was bij DAZN bijzonder duidelijk over het niveau dat Antwerp had gehaald. “Dit is enorm ontgoochelend. We waren vandaag gewoon niet goed genoeg. Het tempo in ons balbezit lag veel te laag en we hebben te weinig kansen bij elkaar gespeeld.”

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Volgens Van Helden kwam Antwerp pas in de slotfase enigszins op niveau. “De laatste tien minuten waren nog behoorlijk, maar over de rest van de wedstrijd kunnen we absoluut niet tevreden zijn.”