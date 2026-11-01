Beerschot met voorsprong op kop in de CPL: dit zegt Messoudi na vlotte zege

Beerschot heeft zaterdag een overtuigende 3-0-zege geboekt tegen Francs Borains. De bezoekers moesten al na twee minuten met tien verder, maar volgens coach Mo Messoudi maakte dat de wedstrijd niet automatisch eenvoudig.

Bij Het Nieuwsblad wees Messoudi erop dat de vroege uitsluiting ook zijn eigen wedstrijdplan overhoop gooide. Francs Borains schakelde meteen over naar een andere veldbezetting en trok een extra speler naar achteren.

Rode kaart veranderde alles

“Dat was natuurlijk vervelend voor de tegenstander, maar het had ook een grote impact op onze wedstrijdvoorbereiding”, aldus Messoudi. In plaats van met vier verdedigers speelde Francs Borains plots met vijf achterin. Daardoor ontstond er elders op het veld meer ruimte, maar Beerschot vond daar voor rust niet altijd het juiste antwoord op.

Messoudi vond bovendien dat zijn ploeg de bezoekers te vaak de kans gaf om in de diepte te spelen. Toch kreeg Beerschot ook voor rust al mogelijkheden om de wedstrijd in handen te nemen. Na de pauze werd het verschil uiteindelijk wel gemaakt. Beerschot liep uit tot 3-0 en boekte zo opnieuw een belangrijke overwinning.

Blik al op Virton

Veel tijd om na te genieten is er niet. Volgende week wacht de verre verplaatsing naar Virton, opnieuw een wedstrijd waarin Messoudi vol voor de drie punten wil gaan. “We gaan met de bus en niet met het vliegtuig, dus dat valt nog wel mee”, grapte hij. Beerschot vertrekt vroeg op de dag om ter plaatse nog voldoende rust te kunnen nemen.

Messoudi verwacht opnieuw een heel andere wedstrijd. “Het zou mooi zijn om net voor de break met een overwinning af te sluiten. Evident wordt het zeker niet, want het zal opnieuw heel wat energie vergen.”





Voor Beerschot ligt de focus dus meteen alweer op de volgende opdracht. De 3-0 tegen Francs Borains geeft vertrouwen, maar Messoudi wil vooral vermijden dat zijn ploeg denkt dat de komende matchen vanzelf zullen lopen.