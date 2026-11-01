Benito Raman verrast wel met zijn uitspraken na zege KV Mechelen

KV Mechelen heeft zijn goede vorm nog wat extra kracht bijgezet met een knappe overwinning tegen KRC Genk. Achter de Kazerne ging ook de Limburgse ploeg met 1-0 voor de bijl. Daarmee zitten de Kakkers aan drie opeenvolgende zeges, na eerdere overwinningen tegen Sint-Truiden en Eupen in de beker. Toch liet Benito Raman zich na afloop niet meeslepen door het enthousiasme.

De aanvaller, die voor de tweede wedstrijd op rij aan de aftrap stond, klonk opvallend nuchter. Hij voelt zich naar eigen zeggen steeds frisser, maar wilde vooral benadrukken dat de overwinning niet betekent dat alle problemen plots verdwenen zijn. "Het is niet omdat we gewonnen hebben dat alles weer rozengeur en maneschijn is", temperde hij de euforie.

Raman wijst ook op het nodige geluk

Raman keek daarbij niet alleen naar wat KV Mechelen zelf goed deed. Ook de twee afgekeurde doelpunten van Genk speelden volgens hem een rol. De Limburgers zagen twee bijzonder nipte buitenspeldoelpunten niet toegekend worden. "Zij spelen het gewoon slecht uit, dus daarin hebben we wat geluk gehad. Enkele weken geleden ontbrak het daaraan, nu zat het wat mee", gaf Raman eerlijk toe.

De Mechelaars hadden de voorbije weken niet altijd het geluk aan hun zijde. Dat de omstandigheden nu eens in hun voordeel uitdraaiden, wilde de spits dan ook niet verzwijgen. Hij ziet de drie opeenvolgende overwinningen als een positieve ontwikkeling, maar weigert al te ver vooruit te lopen.

KV Mechelen is er nog niet

"We komen er stilaan, maar het is geen zekerheid dat we de prestaties in de volgende weken kunnen doortrekken", bleef Raman voorzichtig. De overwinning tegen Genk kan wel een stevige opsteker zijn voor de komende opdrachten. Na een moeilijke periode lijkt Malinwa opnieuw wat vertrouwen te hebben gevonden.



Volgens Raman lag de basis tegen Genk vooral in de organisatie. "We hebben goed verdedigd. Los van die twee afgekeurde goals, heeft Genk weinig gecreëerd, terwijl we offensief ons ding deden. Scoren en er nadien proberen uit te komen in de counter."