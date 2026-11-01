Cercle duwt frustratie van zich af en verrast Antwerp

Cercle Brugge heeft zondag eindelijk zijn eerste overwinning van het seizoen beet. Groen-zwart versloeg Antwerp met 2-1 na een wedstrijd die pas na de rust echt openbrak. Tunde Akinsola werd met twee doelpunten de grote man bij de thuisploeg.

De eerste helft bood weinig spektakel. Beide ploegen speelden slordig en hadden moeite om tempo in hun aanvallen te krijgen. Cercle had wel het meeste balbezit, maar creëerde amper uitgespeelde kansen.

Antwerp komt het dichtst bij voor rust

Abdoulie Manneh zorgde voor de eerste echte dreiging. Na een inworp viel de bal voor zijn voeten en haalde hij acrobatisch uit, maar Antwerp-doelman Nozawa kon redding brengen.

Antwerp antwoordde pas vlak voor de rust. Snayder Porozo verscheen voor doel, maar Cercle-doelman Gaëtan Coucke hield hem van de openingstreffer. In dezelfde fase leek Semm Renders alsnog te scoren, tot Kondo de bal van de lijn haalde.

Beide ploegen moesten bovendien al vroeg wisselen. Tayo Adaramola viel bij Cercle uit met een blessure, terwijl Thibo Somers zijn wedstrijd tegen zijn voormalige club na twintig minuten moest staken.

Akinsola slaat twee keer toe

Na de pauze verscheen Cercle met veel meer overtuiging uit de kleedkamer. Dat leverde vrijwel onmiddellijk resultaat op. Antwerp verdedigde te slap rond de middellijn en Akinsola profiteerde optimaal van de ruimte. Met een laag schot klopte hij Nozawa: 1-0.





Een kwartier later was het opnieuw raak. Steve Ngoura kreeg opvallend veel vrijheid in het strafschopgebied en legde de bal breed. Akinsola stond volledig vrij aan de tweede paal en hoefde enkel nog binnen te tikken.

Antwerp-coach Marvin Compper reageerde met enkele wissels. Onder meer Michael Frey en Youssef Hamdaoui kwamen tussen de lijnen. Frey was niet veel later dicht bij de aansluitingstreffer, maar Coucke pakte zijn kopbal van dichtbij.

Antwerp maakt het nog spannend

Tien minuten voor tijd kwam Antwerp toch terug in de wedstrijd. Invaller Modibo Fofana kreeg te veel ruimte van de Cercle-defensie en schoof de 2-1 door de benen van Coucke. Daarna werd het nog bibberen voor de thuisploeg. Antwerp zette alles op alles en probeerde Cercle steeds verder terug te dringen.

In de slotfase ontstond ook nog verwarring rond Jesper Van Helden. Hij kreeg aanvankelijk geel na een duel met Viggo Martens en de scheidsrechter ging naar het scherm om te beoordelen of rood nodig was. Na het bekijken van de beelden werd zelfs de gele kaart ingetrokken: er was geen overtreding.

Antwerp kreeg zeven minuten extra tijd, maar vond geen tweede doelpunt meer. Zelfs doelman Nozawa trok nog mee naar voren. Cercle hield stand en mocht na het laatste fluitsignaal eindelijk vieren: op de negende speeldag is de eerste competitiezege een feit.