De alarmbellen gaan af bij Standard: waar is het vuur gebleven?

Standard leverde zaterdag tegen Kortrijk zijn bleekste prestatie van het seizoen af, uitgerekend op een moment waarop de drie punten noodzakelijk waren. Op het veld leek niemand echt doordrongen van de urgentie om het tij te keren. Meer nog dan de magere oogst, ligt daar het grootste probleem van de Rouches.

De vraag die we Vincent Euvrard op zijn persconferentie voorlegden, kwam niet uit de lucht vallen: tonen spelers zich net in moeilijke momenten sterk genoeg om Standard opnieuw bij de vijf beste ploegen van België te brengen?

De wedstrijd van zaterdagavond gaf een pijnlijk antwoord: niemand, of toch bijna niemand. Een harde vaststelling voor een groep die voetballend nochtans niet talentloos is. Al waren de technische fouten veel te talrijk voor een ploeg die ambities koestert.

Standard straalde geen enkele hoogdringendheid uit

De spelers vechten en geven zich wel, getuige de vermoeide gezichten en ontgoochelde blikken na het laatste fluitsignaal. Maar niemand lijkt dat extra stukje ziel te hebben dat nodig is wanneer je het shirt van Standard draagt. Zeker niet na vier competitienederlagen op rij en met de achterstand op de vooropgestelde doelstelling die al is opgelopen.

Frédéric Waseige wees er zaterdagavond bij DAZN terecht op. Bij een 1-1-stand en nog slechts enkele minuten op de klok wandelden de Standard-spelers na een gemiste kans rustig en zwijgend terug in positie. Niemand moedigde een ploegmaat aan, niemand zweepte de groep op en niemand zocht contact met het publiek. Dat publiek liet voor het eerst echt zijn ongenoegen horen, omdat het voelde dat de ploeg de verkeerde richting uitging.

Luikenaars, Franstaligen of spelers die geacht worden dichter bij het Standard-DNA te staan: niemand voelde de drang om in de slotfase nog een doelpunt te forceren. Behalve doelman Lucas Pirard dan. Hij zette de bal zo snel mogelijk opnieuw in het spel, soms wat overhaast. Hij zag ook dat het via die ingesteldheid was dat Salieu Drammeh, na twee gewonnen duels, de gelijkmaker had kunnen maken.



Lees ook... Euvrard bijt van zich af na nieuwe miskleun Standard›

Is Vincent Euvrard nog de juiste man?

Dit is een collectieve mislukking. Vincent Euvrard en de spelers die na afloop reageerden, hebben gelijk wanneer ze zeggen dat Standard meer kansen creëerde dan de tegenstander. Alleen: het was te weinig. Veel te weinig voor een team dat móét winnen tegen de rode lantaarn, een ploeg met zowel de zwakste aanval als de zwakste defensie van het land.

In zijn zoektocht naar spelers die Standard opnieuw een ziel kunnen geven, heeft Marc Wilmots blijkbaar nog geen profielen gevonden die een groep kunnen dragen. Geen jongens die de boel kunnen wakker schudden wanneer het fout loopt, die het stadion kunnen meeslepen in moeilijke fases en Standard weer kunnen brengen waar de club thuishoort.

De huidige kern beschikt technisch over voldoende kwaliteit, of komt daar dicht bij, maar mist het vuur dat nodig is voor zo'n opdracht. Of dat ook met de aanpak van Vincent Euvrard te maken heeft, is aan de clubleiding om te beoordelen.