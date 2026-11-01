De derde helft "Blijf het doen": veelzeggend gebaar van Valentine Bésard na uitspraak Ruben Van Gucht

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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"Blijf het doen": veelzeggend gebaar van Valentine Bésard na uitspraak Ruben Van Gucht
Foto: © photonews

Jelle Cleymans vertelde in het nieuwe seizoen van ‘Het huis’ openhartig over zijn liefdesleven. De acteur en zanger is al tien jaar vrijgezel en heeft weinig met het klassieke relatiebeeld. Sportanker Ruben Van Gucht kreeg daarbij opvallend veel lof. Ondertussen heeft de presentator ook al meteen gereageerd op de zaak.

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van ‘Het huis’ met Eric Goens was er eentje met Jelle Cleymans. Hij voelt zich niet langer verplicht om te beantwoorden aan het traditionele plaatje van een vaste relatie, samenwonen en kinderen krijgen.

Jelle Cleymans met lof voor Ruben Van Gucht

“Voorlopig pas ik al heel lang niet meer in het romantische ideaal van een relatie. Liefde heeft niet altijd iets te maken met samenwonen en kinderen krijgen met iemand. Dat kan dat zijn, maar dat hoeft dat niet te zijn", aldus Cleymans - die aangaf de voorbije jaren ook niet als een monnik te hebben geleefd.

Als bekende Vlaming is het niet altijd makkelijk om met relaties om te gaan. Eerlijkheid is voor hem belangrijk. Hij heeft dan ook veel lof voor Ruben Van Gucht. "Hij is wel een dappere ridder die het leven van veel BV’s makkelijker heeft gemaakt. Hij heeft een lans gebroken. Ik noem hem de Mitterrand van zijn generatie: Et alors?”, aldus Cleymans.

Ruben Van Gucht reageert meteen op wat Cleymans te zeggen had

Daar wilde Ruben Van Gucht in Happy Hour graag op terugkomen. Met de kwinkslag, hoe kan het ook anders. Van Gucht citeerde de complimenten van Cleymans aan zijn adres en reageerde meteen: "Wel: graag gedaan, Jelle."


"Het waren ook voor mij geen gemakkelijke jaren met al die vrouwen, maar speciaal voor jou ga ik er mee verder doen." Waarop Valentine Bésard - die in het publiek zat - met een knipoog meteen een 'zwijg maar'-gebaar maakte met de handen.

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De derde helft

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