Dender ziet indrukwekkende reeks stranden tegen Jong Genk, De Camargo speelt de hoofdrol

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Dender ziet indrukwekkende reeks stranden tegen Jong Genk, De Camargo speelt de hoofdrol
Foto: © photonews
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Dender is er niet in geslaagd om een zevende opeenvolgende overwinning te boeken in de Challenger Pro League. De ploeg van Jonathan Alves bleef zondag steken op een 1-1-gelijkspel tegen Jong Genk. Daarmee komt er een einde aan een bijzonder sterke reeks van de Oost-Vlamingen, die wel nog altijd tweede staan in het klassement.

Bij Jong Genk had Igor De Camargo een opvallend elftal samengesteld. De trainer liet maar liefst zeven spelers uit de A-kern starten: Christiaan Ravych, Yaimar Medina, Ibrahima Bangoura, Nikolas Sattlberger, Milan Roganovic, Adrian Palacios en August De Wannemacker. Die laatste kreeg meteen een hoofdrol.

De jonge Genkies kwamen na 22 minuten op voorsprong. Na een overtreding van Kobe Cools op Medina vroeg De Camargo een videorefchallenge aan. Na het bekijken van de beelden wees scheidsrechter Lander Bultynck naar de stip. De 17-jarige De Wannemacker bleef koel en zette de bezoekers op 0-1.

Dender reageert na rust en vermijdt tweede nederlaag

Dender liet zich niet zomaar uit zijn lood slaan. De thuisploeg zocht naar de gelijkmaker en vond die tien minuten na de rust. Gerard Vandeplas bediende Adam Nhaili, die in de 55ste minuut voor de 1-1 zorgde.

Daarna bleef de videoref opnieuw een belangrijke rol spelen. De Camargo vroeg een tweede challenge aan nadat Djoully Nzoko zijn tweede gele kaart had gekregen. Na het bekijken van de beelden kwam Bultynck op zijn beslissing terug. De Finse aanvaller mocht dus op het veld blijven staan.

Ook Dender vraagt om penalty, maar zonder succes

Aan de overkant had Jonathan Alves minder geluk met een videorefchallenge. De Dender-coach vroeg in de 78ste minuut om een strafschop, maar Bultynck bleef bij zijn oorspronkelijke beslissing. De stand veranderde niet meer.

Zo blijft Dender steken op een gelijkspel en komt er een einde aan de reeks van zes opeenvolgende overwinningen. De Oost-Vlamingen staan met 19 punten wel nog altijd tweede in de Challenger Pro League. Leider Beerschot heeft vijf punten meer, maar speelde ook al een wedstrijd extra.

Jong Genk klimt dankzij het punt naar de elfde plaats. De Limburgers tellen negen punten na negen speeldagen en konden vooral terugkijken op een geslaagde namiddag van hun jonge talenten.

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