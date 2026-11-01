Doelpuntenfestival in Charleroi! Er vallen maar liefst zeven goals

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Doelpuntenfestival in Charleroi! Er vallen maar liefst zeven goals
Foto: © Photonews

Charleroi heeft zich perfect hersteld van de nederlaag tegen Antwerp. In (een leeg) eigen huis won het met 5-2 van La Louvière in een Waalse derby die al vroeg in een beslissende plooi leek te vallen. De Zebra's begonnen bijzonder scherp en namen de bezoekers meteen bij de keel.

Na amper vijf minuten was het al raak. Jakob Romsaas kopte een prima voorzet van Freddy Mbemba voorbij doelman Peano. Charleroi bleef daarna de gevaarlijkste ploeg en kreeg na een halfuur een strafschop. Aurélien Scheidler bleef koel vanaf de stip en verdubbelde de voorsprong.

Charleroi deelt meteen na rust de genadeslag uit

La Louvière had weinig in te brengen en kreeg meteen na de rust een nieuwe klap te verwerken. Wagane Faye werkte een vrije trap van Patrick Pflücke ongelukkig in eigen doel. Amper drie minuten later maakte Mbemba er op aangeven van Pflücke zelfs 4-0 van. De wedstrijd leek helemaal gespeeld.

Toch kwam er nog een onverwacht slot aan de wedstrijd. La Louvière profiteerde van slordigheden bij de thuisploeg om de schade te beperken. Eerst zorgde Léandro Rousseau voor de 4-1, nadat Charleroi slecht had uitverdedigd.

La Louvière maakt het nog even spannend

Even later maakte Mustapha Isah het nog wat spannender. Hij profiteerde van een fout van Faye en knalde de 4-2 tegen de netten. Charleroi moest plots toch weer opletten, al kwam de overwinning niet meer in gevaar. Antoine Colassin zorgde uiteindelijk nog voor de 5-2 en zette zo de eindstand op het bord.


De Zebra's boeken zo een overtuigende derbyzege en zetten de nederlaag tegen Antwerp recht. La Louvière blijft met lege handen achter, nadat het vooral in de eerste helft en kort na de rust tekortkwam.

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Lommel SK Lommel SK 2-0 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 5-2 La Louvière La Louvière

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