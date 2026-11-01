Engelse pers is lyrisch over deze Rode Duivel

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Engelse pers is lyrisch over deze Rode Duivel
Foto: © photonews

Roméo Lavia drukte zaterdag nadrukkelijk zijn stempel op de 2-0-zege van Chelsea tegen Manchester United. De Rode Duivel kreeg lof van de Engelse media én van coach Xabi Alonso.

Roméo Lavia heeft zaterdag nog maar eens getoond waarom hij steeds nadrukkelijker een vaste waarde wordt bij Chelsea. De Rode Duivel was een van de uitblinkers in de 2-0-overwinning tegen Manchester United en lag aan de basis van de openingstreffer van Morgan Rogers.

Met een beslissende onderschepping zette de Belgische middenvelder de aanval op gang die Rogers richting doel stuurde. Zijn werk zonder bal en zijn rust in balbezit maakten indruk bij de Engelse pers.

Twee keer een 8 op 10 voor Lavia

Metro UK beloonde Lavia met een 8 op 10. Het medium prees zijn complete prestatie op het Chelsea-middenveld: sterk in balbezit, degelijk in de duels en bepalend bij de actie voorafgaand aan de 1-0 van Rogers.

Ook The Standard gaf de Belg een 8 op 10 en riep hem zelfs uit tot man van de match. Volgens de krant was Lavia de beste speler van Chelsea, dankzij zijn enorme arbeid op het middenveld en de interceptie die de score opende.

De beoordelingen onderstrepen hoe zwaar Lavia doorwoog in de Londense overwinning. Tegen Manchester United combineerde hij loopvermogen met tactisch inzicht en verzorgde hij de balans in het elftal van de Blues.

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Xabi Alonso ziet een dynamische middenvelder

Ook Chelsea-trainer Xabi Alonso was na afloop bijzonder positief over zijn Belgische pion. "Voor een middenvelder was dit een prestatie van een zeer hoog niveau. Hij deed heel veel zaken juist en nam veel goede beslissingen. Hij was dynamisch en strijdvaardig", verklaarde de coach.

Enkele uren na het laatste fluitsignaal in Londen was Lavia alweer in Brussel. Hij zakte af naar het Lotto Park voor Anderlecht-Westerlo, een wedstrijd die paars-wit met 4-1 won. Ook Nathan De Cat was daar aanwezig.

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