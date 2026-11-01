Euvrard bijt van zich af na nieuwe miskleun Standard

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Euvrard bijt van zich af na nieuwe miskleun Standard
Foto: © photonews

Standard raakte in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen staartploeg KV Kortrijk. En dus is er werk aan de winkel bij Vincent Euvrard en zijn manschappen. Andermaal maakten de Rouches namelijk verre van een goede beurt. De coach zag dat de druk weegt op zijn team.

Standard kon uiteindelijk nog een puntje redden tegen KV Kortrijk, maar andermaal werd niet gewonnen en zo blijven de Rouches in de hoek zitten waar de klappen vallen. De ambities voor dit seizoen mogen stilaan opnieuw de kast in.

En ook coach Euvrard - die in de Waalse pers al onder druk stond - zal nog meer onder vuur genomen worden na toch alweer een sportieve miskleun. De T1 van Standard nam het woord bij rechtenhouder DAZN en was zeer duidelijk in zijn bewoordingen.

"Ik weet niet of ze schrik hebben. Het is de eerste keer dat ik ze een beetje op hun ongemak vond door wat er in het stadion gebeurde", aldus de coach. "We moeten eerlijk zijn over ons speelniveau, maar er is meer dan dat."

Euvrard heeft zijn groep naar eigen zeggen nog altijd in handen

"We moeten laten zien dat we bezig zijn met eraan te werken. Het is heel lastig, maar we moeten nu gewoon antwoorden tegen Beveren en dan laten zien dat we er alles aan doen. We maken ons zorgen, iedereen maakt zich zorgen en we willen eruit komen."

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Rest de vraag: wat kan Euvrard er zelf nog aan doen? Zelf laat hij er geen enkele twijfel over bestaan: "Ik heb mijn groep in handen hoor, geen paniek", prikte hij de kritische vragen van de journalisten weg na de 1 op 15 voor Standard.

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