Ex-Club Brugge-man is zwaar onder de indruk bij Arsenal: "Onwaarschijnlijk"

Pascal De Maesschalck heeft in zijn carrière al op heel wat plaatsen gewerkt, maar bij Arsenal kijkt hij nog geregeld zijn ogen uit. De voormalige jeugdverantwoordelijke van Club Brugge is sinds afgelopen zomer academiedirecteur bij de Engelse topclub. Vooral trainer Mikel Arteta maakt bijzonder veel indruk op de Belg.

De 52-jarige Oost-Vlaming werkte eerder bij Club Brugge, Monaco en Strasbourg en zag doorheen de jaren heel wat toptrainers aan het werk. Toch merkt hij bij Arsenal een opvallend verschil. Vooral de manier waarop Arteta zijn trainingen voorbereidt, heeft hem verrast.

Arteta maakt enorme indruk

"Zijn trainingssessies, dat heb ik nog nooit ergens anders gezien. En ik heb al veel trainingen van heel veel coaches gezien", vertelt De Maesschalck bij Sporza. De Belg bewondert vooral de aandacht voor details. Volgens hem draait het bij Arteta voortdurend om discipline, respect en de kleinste aspecten van het voetbal.

Die samenwerking moet ook de jeugdopleiding van Arsenal naar een hoger niveau tillen. Arteta staat volledig achter de plannen van De Maesschalck en wil jonge spelers kansen blijven geven. "Onze ambitie is om hét opleidingsverhaal van Engeland te schrijven", klinkt het ambitieus.

Club Brugge als belangrijke leerschool

De Maesschalck neemt daarvoor heel wat ervaring uit België mee. Bij Club Brugge speelde hij een belangrijke rol in de ontwikkeling van de jeugdopleiding. Onder zijn bewind groeiden onder anderen Charles De Ketelaere en Brandon Mechele door naar het eerste elftal.



Toch beseft hij dat succes niet uitsluitend afhangt van een goede jeugdwerking. Ook het aantrekken van de juiste talenten is cruciaal. "Je kan nog zo'n goede faciliteiten of werking hebben, met de verkeerde spelers gaat het niet lukken", benadrukt hij. Bij Arsenal krijgt hij nu de kans om zijn visie op het allerhoogste niveau toe te passen.