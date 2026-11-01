Ex-Genk-coach trakteert op monsterscore in Nederland: historische 0-9 in Eredivisie

FC Twente heeft zondagmiddag bijzonder hard uitgehaald in de Eredivisie. De Tukkers maakten op bezoek bij Excelsior liefst negen doelpunten en keerden met een spectaculaire 0-9-overwinning terug naar Enschede. Wout Weghorst was met vier treffers de grote man.

De wedstrijd kantelde al bijzonder vroeg. Nesto Groen kreeg na amper zes minuten rechtstreeks rood na een gevaarlijke ingreep op Robin Pröpper. Met een man meer rook Twente bloed en dat werd al snel bijzonder pijnlijk voor de thuisploeg.

Weghorst met perfecte hattrick

Weghorst opende na twaalf minuten de score en ontketende daarna een waar doelpuntenfestival. Thomas van den Belt zorgde voor de 0-2, waarna de spits nog twee keer toesloeg. Daan Rots maakte er voor de pauze zelfs 0-5 van.

Voor Weghorst werd het een historische namiddag. Zijn drie doelpunten voor rust vormden zijn eerste hattrick ooit in de Eredivisie. Bovendien was het een perfecte hattrick: hij scoorde met het hoofd, zijn linker- én zijn rechtervoet.

Ook na rust geen medelijden

Wie dacht dat Twente na de pauze gas zou terugnemen, kwam bedrogen uit. De Belgische Jordy Bawuah maakte de zesde, waarna Weghorst vanaf de strafschopstip zijn vierde van de middag tegen de netten joeg.

Ook Ramiz Zerrouki benutte nog een penalty. Rots maakte met zijn tweede doelpunt uiteindelijk de 0-9 compleet. Het meegereisde Twente-publiek begon zelfs om een tiende treffer te vragen, maar die kwam er niet meer.





Naast Weghorst speelde ook Sondre Ørjasæter een opvallende hoofdrol. De Noor verzamelde maar liefst vijf assists en was daarmee vrijwel voortdurend betrokken bij het offensieve geweld van de bezoekers.

Voor Twente is de monsterzege opnieuw een duidelijk signaal na de 0-2-overwinning bij AZ van vorige week. De ploeg van John van den Brom blijft zo stevig in de buurt van de Nederlandse top en ontvangt volgende week Ajax. Voor Excelsior werd het daarentegen een middag om zo snel mogelijk te vergeten.