Fenerbahçe valt meteen stil onder Kuyt: “Onze fans verdienen meer”

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Fenerbahçe valt meteen stil onder Kuyt: “Onze fans verdienen meer”
Foto: © photonews

Dirk Kuyt had zich zijn eerste wedstrijd als tijdelijke hoofdcoach van Fenerbahçe ongetwijfeld anders voorgesteld. De voormalige trainer van Beerschot ging zaterdag voor eigen publiek met 1-2 onderuit tegen Göztepe.

Kuyt nam deze week voorlopig over nadat Fenerbahçe afscheid had genomen van Ismail Kartal. De Nederlander was sinds afgelopen zomer opnieuw bij de Turkse topclub actief als assistent en kreeg nu de verantwoordelijkheid over het eerste elftal.

Voorsprong volledig weggegeven

Voor de rust leek zijn debuut nog goed te kunnen aflopen. Matteo Guendouzi bracht Fenerbahçe in de toegevoegde tijd van de eerste helft op voorsprong, na voorbereidend werk van Romelu Lukaku.

Na de pauze veranderde het wedstrijdbeeld volledig. Göztepe kwam steeds beter in de partij en Fenerbahçe werd kwetsbaarder. In amper twee minuten ging het vervolgens helemaal fout. Sinclair Armstrong maakte in de 76e minuut gelijk, waarna André Henrique kort daarna voor de 1-2 zorgde.

Kuyt biedt excuses aan

Na afloop nam Kuyt de nederlaag volledig op zich. Bij beIN Sports verontschuldigde hij zich tegenover de achterban. “Onze supporters verdienen meer”, verklaarde hij. Kuyt wilde eerdere wedstrijden niet beoordelen, maar benadrukte dat deze nederlaag onder zijn verantwoordelijkheid viel.

De Nederlander zag vooral hoe snel zijn ploeg na rust uit elkaar kon vallen. Volgens Kuyt is Fenerbahçe “op bepaalde momenten erg kwetsbaar”. In de eerste helft had zijn ploeg nochtans 72 procent balbezit en zag hij voldoende elementen van het voetbal dat hij wil brengen.

Uitleg over late wissels

Ook zijn wisselbeleid kwam na afloop ter sprake. Kuyt kreeg vragen omdat hij lang wachtte om stevig in te grijpen. Zelf verklaarde hij dat hij eerder wilde wisselen, maar dat Fenerbahçe op dat moment opnieuw meer grip op de wedstrijd kreeg en kansen begon te creëren. Daarom besloot hij nog even af te wachten. Kort daarna sloeg Göztepe echter toe.

Veel tijd om de schade te herstellen krijgt Kuyt niet. Woensdag wacht in de Champions League meteen Liverpool, de club waar hij als speler jarenlang een publiekslieveling was. Fenerbahçe staat na drie Europese wedstrijden op twee punten.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
K Beerschot VA
Francs Borains
Dirk Kuyt

Meer nieuws

Frustratie spat ervan af bij OHL tegen STVV: “Dramatisch voor het voetbal”

Frustratie spat ervan af bij OHL tegen STVV: “Dramatisch voor het voetbal”

17:16
Ex-Club Brugge-man is zwaar onder de indruk bij Arsenal: "Onwaarschijnlijk"

Ex-Club Brugge-man is zwaar onder de indruk bij Arsenal: "Onwaarschijnlijk"

17:10
Ex-Genk-coach trakteert op monsterscore in Nederland: historische 0-9 in Eredivisie

Ex-Genk-coach trakteert op monsterscore in Nederland: historische 0-9 in Eredivisie

17:00
Roméo Lavia verovert nu ook Chelsea-legende en krijgt mooie woorden

Roméo Lavia verovert nu ook Chelsea-legende en krijgt mooie woorden

16:50
Nieuwe zware tegenslag voor Michy Batshuayi

Nieuwe zware tegenslag voor Michy Batshuayi

16:30
Cercle duwt frustratie van zich af en verrast Antwerp

Cercle duwt frustratie van zich af en verrast Antwerp

15:51
8
Westerlo beleefde bizarre aanloop naar Anderlecht: "Spelers onder de indruk"

Westerlo beleefde bizarre aanloop naar Anderlecht: "Spelers onder de indruk"

15:50
🎥 Hugo Cuypers doet monden openvallen met ronduit sensationeel doelpunt

🎥 Hugo Cuypers doet monden openvallen met ronduit sensationeel doelpunt

15:30
Van droomavond naar nachtmerrie: ex-Beveren-spits krijgt zware klap

Van droomavond naar nachtmerrie: ex-Beveren-spits krijgt zware klap

15:10
Lokeren betaalt opnieuw zware prijs voor eigen fouten: coach Vreven gefrustreerd

Lokeren betaalt opnieuw zware prijs voor eigen fouten: coach Vreven gefrustreerd

14:50
Virton wil uitpakken met opvallende trainer: dubbele landskampioen op komst

Virton wil uitpakken met opvallende trainer: dubbele landskampioen op komst

13:50
De alarmbellen gaan af bij Standard: waar is het vuur gebleven?

De alarmbellen gaan af bij Standard: waar is het vuur gebleven?

14:30
1
Matz Sels ziet nachtmerrie groeien bij Nottingham: crisis bereikt kookpunt

Matz Sels ziet nachtmerrie groeien bij Nottingham: crisis bereikt kookpunt

14:10
Ook Kompany zal de gevolgen voelen: dubbele mokerslag voor Bayern na topper tegen Dortmund

Ook Kompany zal de gevolgen voelen: dubbele mokerslag voor Bayern na topper tegen Dortmund

13:30
Hannes Van der Bruggen zegt wat er ontbreekt bij Cercle Brugge

Hannes Van der Bruggen zegt wat er ontbreekt bij Cercle Brugge

13:20
Zware klap voor Arnaud Bodart: zijn club staat volledig op zijn kop

Zware klap voor Arnaud Bodart: zijn club staat volledig op zijn kop

12:50
Analisten maken ruzie over speler Club Brugge

Analisten maken ruzie over speler Club Brugge

12:30
2
"Blijf het doen": veelzeggend gebaar van Valentine Bésard na uitspraak Ruben Van Gucht De derde helft

"Blijf het doen": veelzeggend gebaar van Valentine Bésard na uitspraak Ruben Van Gucht

12:00
🎥 Was dit wel een strafschop voor Club Brugge tegen Sporting Hasselt?

🎥 Was dit wel een strafschop voor Club Brugge tegen Sporting Hasselt?

11:30
4
RC Genk gefrustreerd over scheidsrechter Lothar D'Hondt: "Hij pakt ons grote kansen af" Reactie

RC Genk gefrustreerd over scheidsrechter Lothar D'Hondt: "Hij pakt ons grote kansen af"

10:40
6
Engelse pers is lyrisch over deze Rode Duivel

Engelse pers is lyrisch over deze Rode Duivel

11:00
1
Roméo Lavia in het Lotto Park: uitblinker Chelsea had wel héél veel over om Anderlecht aan het werk te zien

Roméo Lavia in het Lotto Park: uitblinker Chelsea had wel héél veel over om Anderlecht aan het werk te zien

10:00
🎥 Mike Penders veert recht na fout tegen Tottenham en pakt uit met ongeziene redding

🎥 Mike Penders veert recht na fout tegen Tottenham en pakt uit met ongeziene redding

10:20
Marc Degryse formeel: enkel Romelu Lukaku kan het oplossen voor RSC Anderlecht

Marc Degryse formeel: enkel Romelu Lukaku kan het oplossen voor RSC Anderlecht

09:40
5
LIVE: Gent wil bevestigen, Lommel droomt van stunt voor eigen publiek

LIVE: Gent wil bevestigen, Lommel droomt van stunt voor eigen publiek

09:17
Live. Transfernieuws 1/11: Manchester United wil shoppen bij Barcelona

Live. Transfernieuws 1/11: Manchester United wil shoppen bij Barcelona

09:30
Absolute sterkhouder valt uit bij KAA Gent, fans maken zich zorgen

Absolute sterkhouder valt uit bij KAA Gent, fans maken zich zorgen

09:20
1
"Wat een speler!": Rode Duivel krijgt staande ovatie na geweldige prestatie

"Wat een speler!": Rode Duivel krijgt staande ovatie na geweldige prestatie

09:00
LIVE SPEELDAG 10: Hannes Van der Bruggen blijft erin geloven bij Cercle Brugge

LIVE SPEELDAG 10: Hannes Van der Bruggen blijft erin geloven bij Cercle Brugge

08:50
1
Verrassende JPL-club krijgt ervan langs: “Ik zou beschaamd zijn, erbarmelijk werk”

Verrassende JPL-club krijgt ervan langs: “Ik zou beschaamd zijn, erbarmelijk werk”

08:20
6
Viel het woord TITEL al in Gent?

Viel het woord TITEL al in Gent?

08:40
Beerschot zet titelambities kracht bij, Hasselt wint spektakelduel

Beerschot zet titelambities kracht bij, Hasselt wint spektakelduel

22:00
Plots een heel ander verhaal: Onia Seke schittert, Stroeykens dirigeert

Plots een heel ander verhaal: Onia Seke schittert, Stroeykens dirigeert

08:00
1
Waarom 17-jarige Onia-Seke de enige jongere is die dit seizoen gaat doorbreken bij Anderlecht

Waarom 17-jarige Onia-Seke de enige jongere is die dit seizoen gaat doorbreken bij Anderlecht

07:00
4
🎥 "Radja in den bak olé olé": fans Beerschot dagen uit, Nainggolan prikt terug: "Junkies"

🎥 "Radja in den bak olé olé": fans Beerschot dagen uit, Nainggolan prikt terug: "Junkies"

23:14
8
Euvrard bijt van zich af na nieuwe miskleun Standard

Euvrard bijt van zich af na nieuwe miskleun Standard

06:30
4

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 9
KAA Gent KAA Gent 2-0 Lierse SK Lierse SK
Seraing Seraing 1-0 Luik FC Luik FC
K Beerschot VA K Beerschot VA 3-0 Francs Borains Francs Borains
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 3-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 3-4 Sporting Hasselt Sporting Hasselt
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-1 Jong Genk Jong Genk
Eupen Eupen 19:15 Virton Virton

Nieuwste reacties

Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Cercle duwt frustratie van zich af en verrast Antwerp Andreas2962 Andreas2962 over Verrassende JPL-club krijgt ervan langs: “Ik zou beschaamd zijn, erbarmelijk werk” Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over 🎥 "Radja in den bak olé olé": fans Beerschot dagen uit, Nainggolan prikt terug: "Junkies" Andreas2962 Andreas2962 over RC Genk gefrustreerd over scheidsrechter Lothar D'Hondt: "Hij pakt ons grote kansen af" TatstOn TatstOn over Nilis en Stijnen halen uit naar journalist: "Laffe streek, u moet zich diep schamen" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Cercle Brugge - Antwerp: 2-1 dbr1609 dbr1609 over STVV - OH Leuven: 1-1 Canard-i Canard-i over Waarom 17-jarige Onia-Seke de enige jongere is die dit seizoen gaat doorbreken bij Anderlecht William Wallace William Wallace over Analisten maken ruzie over speler Club Brugge Voetbalschoen+ Voetbalschoen+ over De alarmbellen gaan af bij Standard: waar is het vuur gebleven? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved