Fenerbahçe valt meteen stil onder Kuyt: “Onze fans verdienen meer”

Dirk Kuyt had zich zijn eerste wedstrijd als tijdelijke hoofdcoach van Fenerbahçe ongetwijfeld anders voorgesteld. De voormalige trainer van Beerschot ging zaterdag voor eigen publiek met 1-2 onderuit tegen Göztepe.

Kuyt nam deze week voorlopig over nadat Fenerbahçe afscheid had genomen van Ismail Kartal. De Nederlander was sinds afgelopen zomer opnieuw bij de Turkse topclub actief als assistent en kreeg nu de verantwoordelijkheid over het eerste elftal.

Voorsprong volledig weggegeven

Voor de rust leek zijn debuut nog goed te kunnen aflopen. Matteo Guendouzi bracht Fenerbahçe in de toegevoegde tijd van de eerste helft op voorsprong, na voorbereidend werk van Romelu Lukaku.

Na de pauze veranderde het wedstrijdbeeld volledig. Göztepe kwam steeds beter in de partij en Fenerbahçe werd kwetsbaarder. In amper twee minuten ging het vervolgens helemaal fout. Sinclair Armstrong maakte in de 76e minuut gelijk, waarna André Henrique kort daarna voor de 1-2 zorgde.

Kuyt biedt excuses aan

Na afloop nam Kuyt de nederlaag volledig op zich. Bij beIN Sports verontschuldigde hij zich tegenover de achterban. “Onze supporters verdienen meer”, verklaarde hij. Kuyt wilde eerdere wedstrijden niet beoordelen, maar benadrukte dat deze nederlaag onder zijn verantwoordelijkheid viel.

De Nederlander zag vooral hoe snel zijn ploeg na rust uit elkaar kon vallen. Volgens Kuyt is Fenerbahçe “op bepaalde momenten erg kwetsbaar”. In de eerste helft had zijn ploeg nochtans 72 procent balbezit en zag hij voldoende elementen van het voetbal dat hij wil brengen.





Uitleg over late wissels

Ook zijn wisselbeleid kwam na afloop ter sprake. Kuyt kreeg vragen omdat hij lang wachtte om stevig in te grijpen. Zelf verklaarde hij dat hij eerder wilde wisselen, maar dat Fenerbahçe op dat moment opnieuw meer grip op de wedstrijd kreeg en kansen begon te creëren. Daarom besloot hij nog even af te wachten. Kort daarna sloeg Göztepe echter toe.

Veel tijd om de schade te herstellen krijgt Kuyt niet. Woensdag wacht in de Champions League meteen Liverpool, de club waar hij als speler jarenlang een publiekslieveling was. Fenerbahçe staat na drie Europese wedstrijden op twee punten.