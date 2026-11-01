Frustratie spat ervan af bij OHL tegen STVV: “Dramatisch voor het voetbal”

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Frustratie spat ervan af bij OHL tegen STVV: “Dramatisch voor het voetbal”
Foto: © Photonews

OH Leuven mocht Dani Van den Heuvel tijdens de eerste helft op Stayen bijzonder dankbaar zijn. STVV kreeg twee strafschoppen, maar de doelman van OHL stopte ze allebei en voorkwam zo dat de thuisploeg afstand kon nemen.

Ewoud Pletinckx stak tijdens de rust bij DAZN zijn bewondering voor zijn ploegmaat niet onder stoelen of banken. “Of ik hem bedankt heb? Ja, al meerdere keren. Hij pakt die twee strafschoppen heel goed, ze waren allebei goed getrapt. Hij hield ons recht”, aldus de verdediger.

Voor Pletinckx zelf was de eerste helft een pak minder aangenaam. Hij veroorzaakte één van de strafschoppen nadat de bal tegen zijn hand terechtkwam.

Pletinckx bijzonder gefrustreerd

De verdediger was duidelijk niet te spreken over die beslissing. “Ik kan er niet veel over zeggen want dan kom ik zelf in de problemen. Het is gewoon ongelooflijk wat er tegenwoordig gebeurt.”

Pletinckx verwees daarbij naar een eerdere strafschopfase tegen Standard. Volgens hem ging het in beide gevallen om een gelijkaardige situatie. “Het was twee keer gewoon een duel waarin de bal vanuit mijn rug op mijn hand wordt gekopt, die zelfs laag was.”

De frustratie zat duidelijk diep. “Ik kan er niet veel over zeggen, maar het is dramatisch voor het voetbal wat er in die fases gebeurt.”

Van den Heuvel redt OHL

Los van de discussie rond de strafschoppen stond vooral Van den Heuvel centraal. Met twee reddingen vanop elf meter voorkwam hij dat OHL al voor rust in een bijzonder moeilijke positie terechtkwam.

De wedstrijd op Stayen kreeg daardoor ook na de pauze nog alle ruimte om volledig open te liggen. Pletinckx had zijn doelman alvast één ding duidelijk gemaakt: zonder Van den Heuvel had OHL er bij de rust heel anders voor kunnen staan.

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