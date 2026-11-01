Gent krijgt pijnlijke realitycheck en mist één cruciaal ingrediënt: "Een aderlating"

Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Lommel
| Reageer
Gent krijgt pijnlijke realitycheck en mist één cruciaal ingrediënt: "Een aderlating"
Foto: © Photonews

KAA Gent liet in Lommel vooral na om zichzelf te belonen. De kansen waren er, het overwicht bij momenten ook, maar de afwerking ontbrak. Matties Volckaert zag één duidelijke verklaring voor de eerste competitienederlaag van het seizoen.

KAA Gent liep zondagavond tegen Lommel tegen zijn eerste competitienederlaag van het seizoen aan. Toch vond Matties Volckaert niet dat de Buffalo’s een slechte wedstrijd speelden. Vooral voor doel ontbrak het volgens hem aan scherpte. “We moeten vooral naar onszelf kijken, want we kregen wel genoeg kansen om op voorsprong te komen.”

Gent liet vooral voor rust verschillende mogelijkheden liggen. Volgens Volckaert had één doelpunt het wedstrijdverloop helemaal kunnen veranderen. “Er moest gewoon één kans binnengaan, en dan hadden we alles volledig in handen. Qua mentaliteit en inzet valt ons niets te verwijten, het lag gewoon aan de efficiëntie vandaag.”

Efficiëntie ontbrak bij Gent

Dat verschil met vorige week was groot. Toen haalde Gent bijzonder veel rendement uit zijn kansen. “Het is geen gebrek aan kwaliteit, we moeten gewoon onze kansen afwerken. Vorige week scoorden we vier keer uit vijf kansen. Nu scoren we niet terwijl we opnieuw zeker vijf grote mogelijkheden hadden.”

De Buffalo’s moesten het in Lommel ook zonder Christian Burgess stellen. De ervaren verdediger ontbrak met een blessure en dat liet zich volgens Volckaert voelen. “Zijn afwezigheid was een aderlating. Zeker omdat hij het leidersfiguur van onze ploeg is.”

Lees ook... Sensatie in Limburg: KAA Gent volledig van slag na late nachtmerrie in Lommel
Toch wil Volckaert de nederlaag niet volledig aan het ontbreken van Burgess ophangen. “Zo'n dingen kunnen gebeuren in het voetbal, en dan moeten we onszelf erover zetten als ploeg. Andere jongens moeten dan wat meer de leiding nemen. Het is zeker zonde.” Voor Gent komt er zo na acht overwinningen en een gelijkspel een einde aan de ongeslagen competitiereeks.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Lommel SK
Matties Volckaert

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 1-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
SK Beveren SK Beveren 1-2 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 4-1 Westerlo Westerlo
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-1 Antwerp Antwerp
STVV STVV 1-2 OH Leuven OH Leuven
Lommel SK Lommel SK 2-0 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 5-2 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Dirk1897 Dirk1897 over Oneerlijk? Jong Genk haalt zwaar geschut boven op Dender: maar liefst 6 A-kernspelers Vital Verheyen Vital Verheyen over Lommel SK - KAA Gent: 2-0 Green kill Green kill over Cercle duwt frustratie van zich af en verrast Antwerp CringeMedia CringeMedia over Wat is er aan de hand met Arthur Vermeeren? Voormalig Antwerp-wonderkind zwaar onder de verwachtingen roodwit1880 roodwit1880 over Kwade Antwerp-trainer Compper ziet spelers gevaar niet beseffen na dreun tegen Cercle Brugge Walter Baseggio Walter Baseggio over Anderlecht - Westerlo: 4-1 JaKu JaKu over 🎥 Vreemde fase! Eerst rood, dan toch geel: ontsnapte Delorge terecht aan uitsluiting? JaKu JaKu over Romelu Lukaku blijft verbazen: nummer 8 is zo goed als in orde Boktor Boktor over Analisten maken ruzie over speler Club Brugge Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Romeo Lavia indrukwekkend: Rode Duivel krijgt deze scores van de toonaangevende Britse kranten Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved