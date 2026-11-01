Gent krijgt pijnlijke realitycheck en mist één cruciaal ingrediënt: "Een aderlating"

KAA Gent liet in Lommel vooral na om zichzelf te belonen. De kansen waren er, het overwicht bij momenten ook, maar de afwerking ontbrak. Matties Volckaert zag één duidelijke verklaring voor de eerste competitienederlaag van het seizoen.

KAA Gent liep zondagavond tegen Lommel tegen zijn eerste competitienederlaag van het seizoen aan. Toch vond Matties Volckaert niet dat de Buffalo’s een slechte wedstrijd speelden. Vooral voor doel ontbrak het volgens hem aan scherpte. “We moeten vooral naar onszelf kijken, want we kregen wel genoeg kansen om op voorsprong te komen.”

Gent liet vooral voor rust verschillende mogelijkheden liggen. Volgens Volckaert had één doelpunt het wedstrijdverloop helemaal kunnen veranderen. “Er moest gewoon één kans binnengaan, en dan hadden we alles volledig in handen. Qua mentaliteit en inzet valt ons niets te verwijten, het lag gewoon aan de efficiëntie vandaag.”

Efficiëntie ontbrak bij Gent

Dat verschil met vorige week was groot. Toen haalde Gent bijzonder veel rendement uit zijn kansen. “Het is geen gebrek aan kwaliteit, we moeten gewoon onze kansen afwerken. Vorige week scoorden we vier keer uit vijf kansen. Nu scoren we niet terwijl we opnieuw zeker vijf grote mogelijkheden hadden.”

De Buffalo’s moesten het in Lommel ook zonder Christian Burgess stellen. De ervaren verdediger ontbrak met een blessure en dat liet zich volgens Volckaert voelen. “Zijn afwezigheid was een aderlating. Zeker omdat hij het leidersfiguur van onze ploeg is.”

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Toch wil Volckaert de nederlaag niet volledig aan het ontbreken van Burgess ophangen. “Zo'n dingen kunnen gebeuren in het voetbal, en dan moeten we onszelf erover zetten als ploeg. Andere jongens moeten dan wat meer de leiding nemen. Het is zeker zonde.” Voor Gent komt er zo na acht overwinningen en een gelijkspel een einde aan de ongeslagen competitiereeks.