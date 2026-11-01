Grote verandering op komst voor Loïs Openda en Julien Duranville

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Grote verandering op komst voor Loïs Openda en Julien Duranville
Foto: © photonews
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De thuiswedstrijd tegen Angers van zondag zou wel eens de laatste van Paulo Fonseca als coach van Olympique Lyon kunnen worden. De Portugese trainer staat nadrukkelijk in de belangstelling van Sporting CP, de club waar zijn hart ligt, en zou samen met andere stafleden al een deel van zijn kastjes hebben leeggemaakt.

Na een bijzonder moeilijke periode onder het bewind van John Textor heeft Lyon zich herpakt. De club staat momenteel op een hoopgevende vijfde plaats in de Ligue 1.

De ploeg van Paulo Fonseca ontvangt zondag Angers op de negende speeldag. Julien Duranville maakt deel uit van de selectie, terwijl Loïs Openda door een blessure ontbreekt.

Die wedstrijd kan mogelijk een bijzonder geladen afscheid worden. Fonseca wordt namelijk gevolgd door Sporting CP, de club die hij een warm hart toedraagt. De Portugese coach zou zich kunnen vinden in het sportieve project in Lissabon.

Fonseca lijkt op weg naar de uitgang in Lyon

Volgens de Franse journalist Romain Molina hebben Fonseca en zijn staf zelfs al een deel van hun persoonlijke spullen uit de kastjes in Lyon gehaald. Een vertrek is voorlopig nog niet officieel bevestigd.


Dat zorgt voor een opmerkelijke situatie in de aanloop naar het duel met Angers. Op papier is het een haalbare opdracht, maar de punten zijn voor Lyon minstens even waardevol in de strijd om zijn sterke positie in het klassement te behouden.

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