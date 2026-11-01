Hannes Van der Bruggen zegt wat er ontbreekt bij Cercle Brugge

Cercle Brugge zit in een moeilijke periode en Hannes Van der Bruggen maakt zich geen illusies over wat er de komende weken nodig is. De ervaren middenvelder ziet voldoende talent in de groep, maar weet ook dat potentieel alleen geen punten oplevert.

Bij De Zondag blikt Van der Bruggen vooruit op een belangrijke periode voor Cercle. Na een zwaar programma tegen bijna de volledige top zes volgen er binnenkort wedstrijden waarin groen-zwart volgens hem resultaat móét halen.

“Ik zie echt wel heel veel potentieel”, vertelt Van der Bruggen. “Maar uit ervaring weet ik dat potentieel alleen niet volstaat om wedstrijden te winnen.” Hij benadrukt daarbij dat de Belgische competitie niet onderschat mag worden. Cercle speelde, op Genk na, al tegen de volledige top zes en kreeg zo vroeg in het seizoen heel wat zware tegenstanders voorgeschoteld.

Na Antwerp volgen onder meer wedstrijden tegen KV Mechelen, Beveren, Zulte Waregem en Kortrijk. Voor Van der Bruggen is de opdracht duidelijk. “Dat zijn matchen die we gewoon moeten winnen als we nog een rustig seizoen willen beleven. Een gelijkspel volstaat niet.”

Frustratie na gemiste kansen

Cercle liet de voorbije weken nochtans momenten zien waarop meer mogelijk leek. Tegen Anderlecht en Union zat er volgens Van der Bruggen meer in, terwijl ook tegen Lommel goed voetbal niet werd beloond.



Net dat zorgt voor frustratie. “Naar mijn gevoel ontbreekt bij sommige gasten het nodige besef om het wel te kunnen afmaken”, klinkt het. Van der Bruggen probeert zijn jongere ploegmaats daarin mee te trekken, maar voelt tegelijk dat de tijd begint te dringen. “Dat zal wel komen. Maar het wordt stilaan tijd om punten te pakken.”