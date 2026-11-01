Hoeveel kans maken Anderlecht en Union in Europa League? Simulatie geeft verrassend antwoord

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Hoeveel kans maken Anderlecht en Union in Europa League? Simulatie geeft verrassend antwoord
Foto: © photonews
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De Belgische clubs mogen voorlopig nog dromen van een Europees vervolg, maar zekerheid is er allerminst. Volgens de nieuwste simulatie van Football Meets Data heeft Anderlecht 71 procent kans om de top 24 van de Europa League te halen. Union SG volgt met 67,8 procent. Een opvallende prognose, want het verschil tussen beide Brusselse clubs is klein en de kansen kunnen met enkele resultaten snel veranderen.

De berekening, gebaseerd op simulaties van de resterende competitiefase, dateert van 31 oktober. Ze voorspelt dus niet wie de Europa League zal winnen, maar hoe groot de kans is dat een ploeg bij de eerste 24 eindigt. Dat is de eerste belangrijke doelstelling voor zowel Anderlecht als Union.

Anderlecht net boven Union in de prognose

Anderlecht krijgt met 71 procent de hoogste kwalificatiekans van de twee Belgische deelnemers. Paars-wit staat daarmee in een brede groep clubs die volgens de simulatie een goede kans maken om de tussenronde te bereiken. Het verschil met Union bedraagt slechts 3,2 procentpunt, waardoor beide ploegen in dezelfde categorie zitten.

Union krijgt 67,8 procent kans om door te stoten. De Brusselaars hebben dus nog altijd een behoorlijk perspectief op een plaats bij de eerste 24, maar de simulatie is iets minder optimistisch dan voor Anderlecht. Dat is opvallend, aangezien Union de voorbije Europese campagnes al heeft bewezen dat het zich op dit niveau kan meten met stevige tegenstanders.

De cijfers tonen vooral hoe weinig ruimte er is om achterover te leunen. Een paar punten kunnen een groot verschil maken in een competitiefase waarin alle clubs in één rangschikking staan. De marge tussen een plaats in de top 24 en uitschakeling kan uiteindelijk bijzonder klein worden.

Grote namen zijn nog lang niet zeker

Ook bij andere clubs zijn de vooruitzichten niet allemaal even rooskleurig. Sunderland krijgt 46,7 procent kans om de top 24 te halen, terwijl Besiktas op 45,4 procent staat. Marseille volgt met 41,4 procent en Juventus moet het stellen met 33,2 procent. Zelfs voor een club met de Europese reputatie van Juventus is een vervolg dus allerminst vanzelfsprekend.

Aan de andere kant van de grafiek staan onder meer Celta Vigo, AC Milan en Hoffenheim, die allemaal boven de 72 procent uitkomen. Ook Crystal Palace en AZ Alkmaar zitten boven de 71 procent. Benfica bengelt met amper 3,3 procent helemaal onderaan de prognose.

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