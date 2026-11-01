Kwade Antwerp-trainer Compper ziet spelers gevaar niet beseffen na dreun tegen Cercle Brugge

Antwerp heeft zichzelf opnieuw in de problemen gebracht. Op bezoek bij Cercle Brugge, dat voor de aftrap nog altijd op zijn eerste overwinning wachtte, ging de Great Old onderuit. Het is al de zesde nederlaag in de laatste zeven competitiewedstrijden. Met amper vier punten uit die reeks wordt de situatie stilaan bijzonder zorgwekkend. Trainer Marvin Compper was na afloop dan ook bijzonder scherp voor zijn ploeg.

De nederlaag kwam bovendien op een bijzonder pijnlijk moment. Vorige week had Antwerp tegen Charleroi nog een gezicht getoond waar Compper tevreden over was. Die opsteker blijkt nu alweer vergeten. Tegen Cercle ontbrak het aan intensiteit, initiatief en vooral aan het besef dat de tegenstander met het mes tussen de tanden zou spelen.

“De spelers waren zich niet bewust van het gevaar van Cercle Brugge”, stelde Compper bij DAZN. “Zij zijn wanhopig om te winnen, want ze staan onderaan het klassement. Wij hebben niet de energie gebracht die nodig was.”

Compper ziet Antwerp terugvallen in oude fouten

De Duitse trainer had vooraf gehoopt dat zijn ploeg de lijn van de vorige wedstrijd zou doortrekken. “Het gezicht dat we vorige week hebben getoond, was goed. We hadden een bepaalde standaard neergezet, maar vandaag heeft het hele team die niet gehaald”, klonk het.

De jonge leeftijd van zijn spelersgroep wilde hij niet als excuus gebruiken, al ziet hij daarin wel een gedeeltelijke verklaring. De basisploeg had een gemiddelde leeftijd van amper 22 jaar.

Vooral de nonchalante start zat Compper dwars. “De eerste vijftien à twintig minuten waren we te nonchalant. We mogen niet wachten tot de tegenstander ons pijn doet. We vervielen in oude patronen: we waren passief en verdedigden niet actief.”



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De trainer baalde er vooral van dat Antwerp pas laat liet zien wat er nodig was om een resultaat te halen. “Het meest teleurstellende is dat we een glimp hebben gezien van wat nodig was, maar dat kwam te laat.”