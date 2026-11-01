Live. Transfernieuws 1/11: Manchester United wil shoppen bij Barcelona
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Manchester United wil shoppen bij FC Barcelona
Volgens The Daily Mail heeft Manchester United interesse getoond in Fermin Lopez van FC Barcelona, met het oog op de transferperiode in januari. In het bericht wordt gesteld dat de 23-jarige speler een prijskaartje van 70 miljoen pond heeft en dat ook Chelsea en Paris Saint-Germain belangstelling voor hem tonen.
Manchester United zou op zoek zijn naar versterking voor de voorhoede, mede omdat Benjamin Sesko aanhoudend kampt met blessures. Ook Dominic Calvert-Lewin, aanvaller bij Leeds, zou op de belangstellingslijst van de club staan. Het moge duidelijk zijn: de crisis afwenden is van groot belang voor The Mancunians.
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Arsenal-aanvoerder Martin Ødegaard geniet meer en meer belangstelling vanuit het Europese voetbal. Zo zou ook Juventus, naast Bayern Munich, de toekomst van de Noorse middenvelder nauwlettend in de gaten houden.
Aangezien Arsenal momenteel werkt aan een contractverlenging voor zijn aanvoerder, belooft dit een steeds interessantere kwestie te worden met het oog op de transferperiode van komende zomer. Bayern München dringt al langer dan vandaag aan om de speler in huis te halen en eerder deze week leek hij de deur voor een vertrek op een kier te hebben gezet bij het team.
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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