Lokeren betaalt opnieuw zware prijs voor eigen fouten: coach Vreven gefrustreerd

Lokeren is er opnieuw niet in geslaagd om iets te rapen op bezoek bij Patro Eisden Maasmechelen. De ploeg van Stijn Vreven ging met 3-1 onderuit en bleef vooral met een wrang gevoel achter na een eerste helft waarin er volgens de coach veel meer had ingezeten.

Bij Het Nieuwsblad wees Vreven na afloop vooral naar het gebrek aan efficiëntie en de manier waarop zijn ploeg opnieuw te makkelijk doelpunten slikte. “We wisten dat het een zware wedstrijd zou worden”, reageerde Vreven. “Toch waren we vol vertrouwen naar Limburg afgezakt, maar opnieuw kunnen we hier dus niets rapen.”

Voor rust vond Lokeren voldoende ruimte om zelf gevaarlijk te worden. Volgens Vreven had zijn ploeg zelfs op voorsprong kunnen komen. Toch was het Patro Eisden dat vlak voor de pauze toesloeg. “Die 1-0-ruststand is gewoonweg onbegrijpelijk. Dat lag absoluut niet in lijn met het spelbeeld.”

Efficiëntie maakt verschil

Vreven zag bij de tegengoal ook een defensief probleem. “Het was een doelpunt dat we beter konden verdedigen en we acteerden niet scherp genoeg.”

Daarmee raakte hij meteen aan het grootste verschil tussen beide ploegen. “Het verschil zat hem enerzijds in de efficiëntie en anderzijds in het feit dat we te makkelijk doelpunten slikken.”



Voor Lokeren blijft het zo zoeken naar meer stabiliteit. De prestatie bevatte volgens Vreven voldoende momenten om vertrouwen uit te putten, maar zolang kansen niet worden afgemaakt en fouten achterin meteen worden afgestraft, blijven de punten uit.