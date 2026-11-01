Marc Degryse formeel: enkel Romelu Lukaku kan het oplossen voor RSC Anderlecht

Is het beest eindelijk los? RSC Anderlecht maakte indruk zaterdagavond tegen KVC Westerlo. Al moet er altijd opgelet worden met te snel conclusies trekken, zeker als het gaat over paars-wit. Ook na de overwinning in Bialystok was er hoerastemming en enkele dagen later volgde een blamage in Gent.

Maar toch: RSC Anderlecht scoorde nog eens vier keer in de competitie en maakt zo komaf met de statistiek die hen helemaal onderaan het klassement zette. In aanloop naar het duel met De Kemphanen was er veel kritiek op de zaak.

Niet in het minst van Marc Degryse, die zeer kritisch was en is op wat ze bij Anderlecht allemaal hebben laten zien de voorbije weken en maanden. Of misschien ergens zelfs jaren, want er werd al tien jaar geen prijs meer gepakt.

Anderlecht kan enkel gered worden door Romelu Lukaku volgens Marc Degryse

"Sibierski en Bruno zullen Verschueren en CEO Kenneth Bornauw ongetwijfeld mooie praatjes hebben verkocht. Maar zo ken ik er veel, hoor. Ik ben overtuigd dat Anderlecht nóg maar eens de verkeerde weg is ingeslagen. Als je mij vraagt: ‘Zijn Vítor Bruno en Antoine Sibierski in 2028 allebei nog in Anderlecht?’, dan zeg ik: ’No way. Nó way.’ Het is daarom wachten op de komst van Romelu Lukaku."

Romelu Lukaku als de grote redder van Anderlecht? Marc Degryse is zeer duidelijk in Het Laatste Nieuws over de zaak: "Ik ben zeker dat Romelu dezelfde dynamiek kan teweegbrengen als Vincent Kompany destijds. Dat kan op verschillende manieren: hetzij als trainer, hetzij als sportief directeur… Misschien koopt Romelu wel 30% van de aandelen van Marc Coucke — om te beginnen."

Romelu Lukaku alle macht in handen geven de oplossing voor Anderlecht?

Volgens Degryse is Lukaku dan weliswaar niet van het kaliber van Kompany, maar ook zeker geen dommerik. Het feit dat er de link is met zijn zoon in de jeugdwerking van Anderlecht én de langdurige persoonlijke link bij Anderlecht, maakt volgens de analist dat zijn hart zeker bij paars-wit moet liggen. "Daarover bestaan geen twijfels."



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Rest de vraag: hoe kan Lukaku alles aanpassen en verbeteren? Volgens Degryse zou Big Rom daartoe zowat alle macht moeten krijgen. Enkel dan kan hij tabula rasa maken en de juiste keuzes kunnen maken: “Laat Romelu straks zelf een trainer aanstellen. Geef hem alle vertrouwen en de macht. Of wil Anderlecht nog eens dezelfde fout maken die Wouter Vandenhaute maakte toen hij Kompany wegstuurde? Als dat niet was gebeurd, zat Kompany misschien nóg in Anderlecht en was dit verhaal er nooit geweest.”