Reactie 8 maanden geleden! Vitor Bruno reageert opvallend koel

Anderlecht boekte tegen Westerlo een overtuigende 4-1-overwinning, maar bij trainer Vitor Bruno was er achteraf weinig uitbundigheid te bespeuren. Toen hij na afloop de vraag kreeg of de aanhoudende kritiek hem geraakt had, liet hij een lange stilte vallen voor hij antwoordde. Zijn boodschap was duidelijk: hij wil zich niet laten leiden door lof of kritiek.