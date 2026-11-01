RC Genk gefrustreerd over scheidsrechter Lothar D'Hondt: "Hij pakt ons grote kansen af"

De frustratie liep zaterdagavond hoog op bij KRC Genk. De Limburgers hadden zich uiteraard meer voorgesteld van de verplaatsing naar Mechelen dan hoe de match uiteindelijk is uitgedraaid. Genk haalde niet zijn beste niveau en miste kansen, maar er was ook onvrede over de spelleiding.

Zo mocht Genk op het einde van de eerste helft een hoekschop niet meer nemen. In het slot reageerden verschillende Genk-spelers verbauwereerd omdat hen geen hoekschop toegekend werd. Op de persconferentie na de match kreeg Jess Thorup een vraag over de onvrede over de scheidsrechter en volgde een secondenlange stilte.

De trainer leek te zoeken naar zijn woorden, maar onthield zich uiteindelijk toch van kritiek op de spelleiding. "Euhm, neen, ik ga het daar niet op steken. Ik ga niets zeggen over de scheidsrechter. Jullie hebben ook gezien wat er zich op het veld heeft afgespeeld. Ik zal alleen zeggen dat ik begrijp dat de spelers een beetje gefrustreerd waren."

Frustratie komt ook door resultaat

Jeppe Erenbjerg gaf toe dat die frustratie er was, zonder in te gaan op bepaalde gele kaarten (zes Genk-spelers gingen in het boekje) of gefloten overtredingen. "We zijn gefrustreerd omdat we wilden winnen en dat hebben we niet gedaan." Matte Smets sprak zich wel uitgesproken uit en maakte ook misbaar richting de ref. "Ik denk niet dat ik de enige was."

De verdediger legde daarna uit met welke fases hij het moeilijk had. "Er zijn ons sowieso twee hoekschoppen afgenomen. We kregen op het einde van de eerste helft nog een hoekschop en hij fluit gewoon voor de rust. Ik denk dat wij het gevaarlijkst waren op hoekschoppen. Ik vind dat hij al twee grote kansen van ons afpakt. Hij heeft daarnaast ook fouten tegen ons gefloten die ik niet terecht vond."

D'Hondt maakt zich niet populair

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Om niet toegekende hoekschoppen als grote kansen te omschrijven, is wellicht een tikkeltje overdreven en zal ook te maken hebben met de frustratie vanwege het resultaat. In elk geval maakte Lothar D'Hondt zich in geen van beide kampen populair. De thuisploeg had het dan weer moeilijk met zijn inschatting van de tijd die een vervanging in beslag nam en de rode kaart voor trainer Fred Vanderbiest.