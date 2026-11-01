Matz Sels ziet nachtmerrie groeien bij Nottingham: crisis bereikt kookpunt

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Matz Sels ziet nachtmerrie groeien bij Nottingham: crisis bereikt kookpunt
Foto: © photonews

Nottingham Forest blijft bijzonder moeilijke tijden beleven in de Premier League. De club van Rode Duivel Matz Sels verloor zaterdag met 2-0 op bezoek bij Brentford en blijft zo in de degradatiezone hangen. Na afloop zorgde trainer Oliver Glasner voor bijzonder opvallende uitspraken. De Oostenrijker kondigde drastische veranderingen aan en sprak zelfs openlijk over een mogelijk nieuw trainersontslag.

Voor Sels werd het opnieuw een frustrerende namiddag. De Belgische doelman zag zijn ploeg na een halfuur op achterstand komen door een eigen doelpunt van Nikola Milenkovic. In de tweede helft maakte voormalig Club Brugge-spits Igor Thiago er 2-0 van. Forest kon daar nauwelijks iets tegenoverstellen en verzamelde pas in de 79e minuut zijn eerste schot tussen de palen.

Glasner is het helemaal beu bij Nottingham Forest

De cijfers zijn bijzonder pijnlijk. Nottingham Forest won amper één van zijn eerste negen competitiewedstrijden en scoorde daarin slechts zes keer. Daarmee beschikt de club over de minst productieve aanval van de Premier League. De meegereisde supporters lieten hun ongenoegen dan ook duidelijk blijken.

Glasner was na afloop bijzonder scherp voor zijn ploeg. "We moeten aanvaarden dat het niet goed genoeg is. Als je vier van je laatste vijf wedstrijden verliest, moet er iets veranderen", vertelde hij volgens Sky Sports. De Oostenrijker gaf toe dat hij sinds zijn komst te veel compromissen had gesloten en kondigde een veel strengere aanpak aan.

"Ik zal de spelers duidelijk maken wat we willen en wat er moet gebeuren. Als ze daarin meegaan, kunnen we het tij keren. Zo niet, dan komt de zesde trainer", waarschuwde Glasner. Forest versleet sinds het begin van vorig seizoen al vijf verschillende hoofdtrainers.

Ook Matz Sels krijgt mogelijk nieuwe trainer

Glasner nam de verantwoordelijkheid voor de slechte resultaten op zich, maar maakte duidelijk dat zijn geduld op is. Hij vertelde zelfs dat hij een speler had verboden om na de wedstrijd afzonderlijk naar huis te reizen. Iedereen moest samen met de spelersbus terugkeren. Uitzonderingen wil hij niet langer toestaan.

De situatie is ook voor Sels zorgwekkend. De Belgische doelman is een vaste waarde bij Nottingham Forest, maar ziet zijn ploeg steeds verder wegzakken. Met eigenaar Evangelos Marinakis, die de voorbije maanden al verschillende trainers verving, blijft de positie van Glasner bijzonder onzeker.

Volgend weekend wacht bovendien een loodzware opdracht tegen Manchester City, in eigen huis. Als Forest ook daar geen resultaat behaalt, dreigt de druk op de Oostenrijkse trainer alleen maar groter te worden.

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