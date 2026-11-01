Nieuwe zware tegenslag voor Michy Batshuayi

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Nieuwe zware tegenslag voor Michy Batshuayi
Foto: © photonews
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Michy Batshuayi staat vier tot zes weken aan de kant met een hamstringblessure. De voormalige Rode Duivel kende al een moeilijke start in Saoedi-Arabië, waar hij in acht wedstrijden slechts één keer kon scoren.

Michy Batshuayi beleeft geen eenvoudige eerste maanden bij Abha in Saoedi-Arabië. De Belgische spits kwam dit seizoen acht keer in actie en vond daarin slechts één keer de weg naar doel.

Daar komt nu een blessure bovenop. Eind oktober liep Batshuayi schade op in het duel van zijn ploeg tegen NEOM. Rond het uur moest de voormalige Rode Duivel naar de kant, waarna medische onderzoeken de ernst van de blessure bevestigden.

Batshuayi vier tot zes weken buiten strijd

Volgens het Saoedische medium Al-Riyadiyah heeft de 33-jarige aanvaller een hamstringblessure van de tweede graad opgelopen. Zijn herstelperiode wordt geschat op vier tot zes weken.

Daardoor dreigt Batshuayi een reeks stevige affiches te missen. Onder meer de wedstrijden tegen Al-Faisaly, Al-Ittihad, Al-Shabab en Al-Taawoun komen vermoedelijk te vroeg.

Terugkeer pas na de jaarwisseling?


Batshuayi ligt bij Abha nog onder contract tot 30 juni 2028, maar zal wellicht tot het begin van het nieuwe kalenderjaar moeten wachten om opnieuw op het veld te staan. Een stevige domper voor de Belgische aanvaller, die net ritme en vertrouwen wilde opbouwen bij zijn nieuwe club.

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Abha
Michy Batshuayi

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