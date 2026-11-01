OHL bezorgt STVV nieuwe klap na knotsgekke namiddag met twee gemiste penalty’s

OH Leuven heeft op bezoek bij STVV een bijzonder belangrijke overwinning geboekt. De Leuvenaars haalden het met 1-2 na een wedstrijd waarin doelman Dani van den Heuvel uitgroeide tot de grote uitblinker. Hij stopte in de eerste helft twee strafschoppen en zag zijn ploeg na een achterstand alsnog de drie punten pakken. Voor STVV werd het zo een nieuwe ontgoocheling, terwijl OHL zijn ongeslagen reeks in de competitie verlengt tot vijf wedstrijden.

De bezoekers begonnen het best aan de partij. Emmanuel Addai liet zich al vroeg opmerken en ook Robin Mirisola en Siebe Schrijvers kwamen dicht bij een openingstreffer. STVV had het aanvankelijk moeilijk om onder de druk uit te komen, maar groeide gaandeweg in de wedstrijd. Dat leverde de thuisploeg na 22 minuten een eerste uitgelezen kans op.

Een kopbal van Ryan Merlen belandde tegen de hand van Ewout Pletinckx. Scheidsrechter Allaerts wees naar de stip en de VAR ging mee in die beslissing. Ilias Sebaoui mocht aanleggen, maar trapte te zwak. Van den Heuvel koos de juiste hoek en hield OHL overeind.

Van den Heuvel stopt twee strafschoppen

STVV bleef aandringen en kreeg nog voor het halfuur een tweede penalty. Deze keer werd Sissako onderuitgelopen door Balikwisha. Nathanaël Mbuku nam zijn verantwoordelijkheid, maar ook hij botste op Van den Heuvel. De doelman dook opnieuw naar de juiste kant en hield zijn ploeg met twee knappe reddingen op de been.

De Truienaars kregen daarna nog kansen om alsnog te scoren. Ishiwatari en Mbuku vonden echter telkens de Leuvense doelman op hun weg. Aan de overkant liet Ogiwara een enorme mogelijkheid liggen. Zo bleef het ondanks een bijzonder levendige eerste helft 0-0 bij de rust.

Mbuku scoort, maar Opoku beslist de wedstrijd

STVV had na de pauze amper tijd nodig om alsnog op voorsprong te komen. Mbuku werd diep gestuurd en werkte de aanval met een fraaie lob over Van den Heuvel af: 1-0. OHL reageerde snel. Na een hoekschop kopte Mirisola, geboren in Sint-Truiden, de gelijkmaker tegen de netten. De spits vierde uitbundig zijn eerste doelpunt tegen zijn geboortestad.



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De wedstrijd kon vervolgens nog alle kanten uit. Mirisola trof de paal en Balikwisha zag zijn poging in de rebound gestopt door Kokubo. STVV bleef zoeken naar een tweede doelpunt, maar kreeg uiteindelijk zelf het deksel op de neus.

In de 81ste minuut profiteerde Davis Opoku van de ruimte aan de rechterkant. Hij sneed naar binnen en knalde de bal voorbij Kokubo. STVV protesteerde nog wegens een mogelijke overtreding in de opbouw, maar de VAR keurde het doelpunt goed. De thuisploeg zette in de slotfase nog alles op alles, maar OHL hield stand. Zo blijft Leuven al vijf competitiewedstrijden ongeslagen, terwijl STVV na een nieuwe nederlaag met de zorgen achterblijft.