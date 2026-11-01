Oneerlijk? Jong Genk haalt zwaar geschut boven op Dender: maar liefst 6 A-kernspelers

Jong Genk verscheen zondag tegen Dender met een bijzonder stevige selectie. In de basiself stonden liefst acht spelers die ook tot de A-kern van KRC Genk behoren. Een opvallende vaststelling in de Challenger Pro League, waar de samenstelling van de beloftenploegen wel vaker voor discussie zorgt.

Het ging onder meer om Christiaan Ravych, Milan Roganovic, Adrián Palacios, Yaimar Medina, Ibrahima Bangoura, Nikolas Sattlberger en August De Wannemacker. Ook doelman Emile Doucouré behoort tot de spelersgroep van de eerste ploeg. De Camargo kon dus over heel wat spelers met ervaring op het hoogste niveau beschikken.

Welke ploeg gaat er volgende week spelen?

Het is een situatie die opnieuw vragen oproept over de eerlijkheid van de Challenger Pro League. De ene week verschijnen de beloften met een bijzonder jonge ploeg aan de aftrap, de andere week krijgen tegenstanders een elftal voorgeschoteld waarin heel wat spelers met ervaring in eerste klasse staan.

Voor de concurrenten maakt dat uiteraard een verschil. De samenstelling van Jong Genk kan van speeldag tot speeldag sterk veranderen, afhankelijk van de keuzes bij de eerste ploeg. Dat maakt het voor de andere clubs moeilijk om vooraf in te schatten welk niveau ze tegenover zich krijgen.

Discussie weer aangewakkerd

Bij Beerschot zullen ze de punten die Dender zondag liet liggen alvast graag gezien hebben. De Antwerpenaren zijn verwikkeld in de strijd bovenaan en konden zo hun voorsprong op de Oost-Vlamingen vergroten. Dender staat nog altijd tweede, maar telt vijf punten minder dan Beerschot met een wedstrijd minder gespeeld.

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De discussie over de beloftenploegen in de Challenger Pro League is daarmee opnieuw aangewakkerd. Jong Genk heeft uiteraard het recht om zijn talenten op het hoogste mogelijke niveau te laten spelen, maar de wisselende samenstelling blijft een gevoelig punt voor clubs die week na week met dezelfde sportieve belangen strijden.