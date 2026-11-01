Ook Kompany zal de gevolgen voelen: dubbele mokerslag voor Bayern na topper tegen Dortmund

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Ook Kompany zal de gevolgen voelen: dubbele mokerslag voor Bayern na topper tegen Dortmund
Foto: © photonews

Bayern München heeft bijzonder slecht nieuws gekregen na de topper tegen Borussia Dortmund. Ismael Saibari en Serge Gnabry liepen allebei een blessure op en zullen voorlopig niet inzetbaar zijn. Daar zal ook Vincent Kompany de gevolgen van dragen wanneer hij terugkeert.

Vooral bij Saibari is de schade ernstig. Bayern bevestigt op de clubwebsite dat de Marokkaanse international een scheur in de syndesmoseband van zijn rechterenkel heeft opgelopen. Hij werd inmiddels met succes geopereerd.

Botsing met Kobel

Saibari raakte zaterdag geblesseerd na een duel met Dortmund-doelman Gregor Kobel. Hij was alleen op doel afgegaan, maar nadat Kobel zijn poging stopte, ging het bij het gevecht om de losse bal mis.

De 25-jarige kon nauwelijks nog op zijn rechterbeen steunen en moest ondersteund het veld verlaten. Na de wedstrijd verliet hij de Allianz Arena op krukken. Bayern heeft nog niet bekendgemaakt hoelang hij precies aan de kant zal staan, maar aangezien er een operatie aan te pas kwam, zal het wel een lange tijd zijn.

Enkele minuten later ook Gnabry

Amper enkele minuten na de wissel van Saibari volgde een nieuwe klap. Gnabry ging zonder rechtstreeks duel zitten en kon eveneens niet verder. Hij werd in de 31e minuut vervangen. Onderzoek heeft nu uitgewezen dat de Duitse international een spierblessure aan de achterkant van zijn linkerdij heeft opgelopen. Ook voor hem gaf Bayern voorlopig geen concrete terugkeerdatum.

Sportdirecteur Max Eberl vreesde kort na de wedstrijd al dat beide blessures niet onschuldig waren. "Beide blessures zijn toch wat groter", vertelde hij toen over Saibari en Gnabry.

Bayern ziet ziekenboeg verder vollopen

Daar bleef het tegen Dortmund bovendien niet bij. Ook Michael Olise moest in de slotfase geblesseerd naar de kant. Over hem heeft Bayern in de nieuwe medische mededeling nog geen definitieve diagnose bekendgemaakt.

De timing is bijzonder vervelend voor de Duitse recordkampioen. Bayern mist momenteel al verschillende spelers en moet dinsdag opnieuw aan de bak in de Champions League tegen Atlético Madrid. De dubbele bevestigde uitval van Saibari en Gnabry maakt de personele puzzel alleen maar groter.

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