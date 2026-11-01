Opmerkelijk verhaal bij SK Beveren: zelfs FBI kwam eraan te pas

Victor Olatunji heeft bij SK Beveren zijn start niet gemist. De Nigeriaanse spits scoorde al drie keer in zijn eerste drie invalbeurten, maar zijn avontuur in België begon met de nodige problemen. In een interview met Het Laatste Nieuws onthult hij waarom hij meer dan een maand moest wachten om in actie te komen.

SK Beveren haalde de 27-jarige aanvaller afgelopen zomer op huurbasis binnen van Real Salt Lake. Hoewel de overeenkomst al afgerond was, bleef Olatunji aanvankelijk in de Verenigde Staten. Een onverwachte administratieve hindernis zorgde voor vertraging.

FBI-document houdt transfer tegen

"Ik had nog een rapport van de FBI nodig", vertelt Olatunji aan Het Laatste Nieuws. Terwijl hij op het document wachtte, bleef hij meetrainen bij Real Salt Lake, maar wedstrijden spelen was niet mogelijk. "Het heeft echt wel even geduurd", klinkt het.

Eenmaal speelgerechtigd had de Nigeriaan nauwelijks tijd nodig om zijn waarde te bewijzen. Met drie doelpunten in evenveel invalbeurten maakte hij meteen indruk. Toch moet hij voorlopig geduld oefenen voor een eerste basisplaats. Zelf maakt hij zich daar weinig zorgen over.

Champions League blijft het grote doel

Olatunji speelde eerder bij Sparta Praag, waar hij ervaring opdeed in de Champions League. Zijn overstap naar de Verenigde Staten draaide echter anders uit dan gehoopt. Hij wilde het Amerikaanse voetbal ontdekken, maar miste uiteindelijk Europa en besloot terug te keren.



Bij SK Beveren hoopt de spits opnieuw volop aan spelen toe te komen. Zijn ambities reiken bovendien verder dan de Belgische competitie. "Op een dag wil ik terug Champions League spelen", vertelt hij. Voorlopig ligt zijn volledige focus echter op het helpen van Beveren.