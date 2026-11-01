Plots een heel ander verhaal: Onia Seke schittert, Stroeykens dirigeert

Anderlecht beleefde op Halloween geen enge avond tegen KVC Westerlo. De Brusselaars wonnen overtuigend en kregen sterke prestaties van onder meer Jayden Onia Seke, Mario Stroeykens en nieuwkomer Kristian Aasgaard. We geven de spelers van Anderlecht graag even punten voor hun prestaties.

Een rustige avond voor Coosemans en de defensie

Coosemans (6,5)

Veel werk kreeg hij niet op zijn bord, maar Colin Coosemans was wel attent wanneer dat nodig was. Bij 0-0 kwam hij goed uit voor een doorgebroken Westerlo-aanvaller. Bij 4-0 pakte hij nog uit met een knappe reflex op een kopbal van Bassette.

Augustinsson (6)

Ludwig Augustinsson speelde een degelijke, weinig opvallende wedstrijd. In de eerste helft kwam Westerlo af en toe gevaarlijk door langs zijn flank, terwijl zijn stilstaande fases niet altijd de gewenste precisie hadden.

Biancone (5,5)

Ronaël Pierre-Gabriel Biancone liet bij de grootste kans van Westerlo ruimte in zijn zone. Voor het overige bleef hij redelijk overeind, zonder echt een stempel op de match te drukken.

Pétrot (7)

Lucas Pétrot voorkwam mee dat Westerlo de wedstrijd een andere richting uitstuurde. Met twee bijzonder sterke tackles bij 0-0 hield hij de bezoekers van een openingstreffer.

Maamar (6)

In zijn lange passing ontbrak het Mehdi Maamar te vaak aan nauwkeurigheid. Verdedigend had hij Bassette wel goed onder controle en bij balbezit schoof hij geregeld mee door om voor een extra man voorin te zorgen.



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Stroeykens en Aasgaard nemen het middenveld in handen

Koutsoupias (5,5)

Christos Koutsoupias leek in zijn hybride rol aanvankelijk zoekende. Het eerste halfuur was ondermaats, maar daarna vond hij beter aansluiting bij het tempo en het spel van Anderlecht.

Stroeykens (8)

Mario Stroeykens begon met enkele technische foutjes, maar groeide vervolgens uit tot een van de uitblinkers. Hij recupereerde ballen, liet het spel vlot lopen en bekroonde zijn prestatie ook met een knappe knal. Een van zijn beste wedstrijden van de voorbije maanden.

Aasgaard (7,5)

Kristian Aasgaard toonde meteen waarom Anderlecht hem haalde. Zijn perfect geplaatste vrije trap sprak tot de verbeelding, net als zijn verfijnde kaatsbewegingen in één tijd. Techniek, vista en rust aan de bal: helemaal in de traditie van paars-wit.

Onia Seke maakt het verschil voorin

Ambros (6,5)

Met een assist met het hoofd en een doelpunt leverde Ambros duidelijke cijfers af. Zijn algemene spel op de rechterflank was nochtans minder overtuigend, want die positie lijkt hem niet volledig te liggen. Zijn statistieken waren er wel, en die tellen mee.

Onia Seke (8)

Jayden Onia Seke bevestigde zijn sterke seizoensstart en ging nog een niveau hoger. Elke dribbel was doelgericht, vrijwel elke actie leverde gevaar op. De jonge Brusselaar is steeds vaker de X-factor van Anderlecht en lijkt nog een stevige groeimarge te hebben.

Cvetkovic (7)

Een doelpunt, een schot dat de treffer van Ambros inleidde en een zeer volledige prestatie: Cvetkovic was voortdurend betrokken bij het aanvallende geweld van Anderlecht.