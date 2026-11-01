Roméo Lavia verovert nu ook Chelsea-legende en krijgt mooie woorden

Roméo Lavia liet zich nadrukkelijk opmerken in de 2-0-zege van Chelsea tegen Manchester United. Na de Engelse pers en zijn trainer steekt nu ook clubicoon Gianfranco Zola zijn bewondering voor de Rode Duivel niet onder stoelen of banken.

Met een assist en een bijzonder sterke wedstrijd had Roméo Lavia een groot aandeel in de 2-0-overwinning van Chelsea tegen Manchester United. De Rode Duivel speelde de volledige partij en drukte zijn stempel op het middenveld.

Na de lovende woorden van de Engelse pers en zijn trainer, krijgt Lavia nu ook erkenning van Gianfranco Zola. De Italiaan is een absolute Chelsea-legende: tussen 1996 en 2003 kwam hij 312 keer in actie voor de Blues.

Zola ziet Lavia uitgroeien tot sleutelspeler

"Mensen moeten Roméo Lavia echt goed in de gaten houden. Hij was werkelijk overal op het middenveld. De manier waarop hij het terrein afdekte, zijn duels won, het tempo bepaalde en de bal liet circuleren, was indrukwekkend", vertelde Zola bij Sky Sports.

Volgens de voormalige Italiaanse aanvaller toont Lavia steeds meer waarom Chelsea hem naar Stamford Bridge haalde. "Dit is de Lavia die we wilden zien toen Chelsea hem aantrok. Hij begint te lijken op de speler waarvan we weten dat hij kan worden."

Ook lof voor Xabi Alonso

Zola verwees daarbij ook naar de rol van Xabi Alonso. "Je moet Xabi Alonso eveneens krediet geven, want hij doet duidelijk de juiste dingen met hem. Chelsea begint daar nu de vruchten van te plukken."



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De conclusie van Zola was helder: "Als Lavia dit niveau kan aanhouden, heeft Chelsea een heel speciale middenvelder in handen." Een fraai compliment voor de 22-jarige Belg, die zich steeds nadrukkelijker manifesteert bij de Londense topclub.